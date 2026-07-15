Un rêve mûri pendant trois ans se concrétise enfin : la Liga ramène Hossam Aouar en Europe

Le milieu de terrain algérien Houssem Aouar, actuellement à Al-Ittihad, s’apprête à retrouver l’Europe. Après trois années d’attente, il devrait s’engager en faveur de la Liga espagnole.

Selon le site « Africa Foot », le Real Betis s’est mis d’accord avec l’Ittihad pour recruter définitivement Houssem Aouar lors du prochain mercato estival, pour un montant d’environ 5 millions d’euros.

Selon la même source, le club andalou a également trouvé un accord définitif avec le joueur concernant les modalités de son futur contrat, et l’officialisation interviendra dès que les dernières formalités seront réglées.

Le milieu de terrain effectue ainsi son retour dans les championnats européens après seulement deux saisons passées à Al-Ittihad, qu’il avait rejoint à l’été 2024 en provenance de l’AS Rome.

Pendant son séjour à Djeddah, le meneur de jeu a joué un rôle clé dans les deux titres conquis par les « Tigres » : le championnat Roshen et la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées lors de la saison 2024-2025, avant de connaître un net recul la saison dernière.

Ce ne sera pas la première fois que le Real Betis tente de recruter le joueur de 28 ans : le club andalou avait déjà cherché à l’enrôler en 2023, alors qu’il portait encore les couleurs de Lyon, mais il avait alors opté pour la Roma.

Rappelons qu’Aouar a disputé 69 matchs sous les couleurs d’Al-Ittihad au cours des deux dernières saisons, inscrivant 28 buts et délivrant 8 passes décisives.