Un rêve envolé : Mourinho regrette-t-il de ne pas avoir recruté la star de l'Inter ?

L'Italien Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, avait figuré à un moment donné dans le viseur du Real Madrid, qui souhaitait le recruter et le voir fouler la pelouse du Santiago Bernabéu par la porte réservée aux joueurs de la maison, cette manœuvre représentant le premier souhait de l'entraîneur portugais José Mourinho lors de son retour à la tête de la Maison Blanche.

Le journal espagnol « As » a écrit : « Dans un paradoxe marquant qui rappelle ce qu'écrivait le romancier José Saramago sur la capacité du destin à écrire droit avec des lignes tortueuses, Bastoni dispute cette confrontation au Bernabéu en tant que joueur adverse et sous le maillot de l'Inter Milan pour la neuvième année consécutive. »

Le quotidien a souligné que la tentation d'un transfert par un vol direct vers l'Espagne durant l'été en cours était bel et bien présente chez le joueur, d'autant plus qu'il figurait en tête de la liste des priorités d'un entraîneur ayant déjà mené l'Inter à un accomplissement historique et sans précédent en remportant le triplé.

Le journal a précisé que, dans un monde qui ne mêle plus la passion et le langage de l'argent, Bastoni est devenu une exception imposée par les exigences financières de la direction des Nerazzurri, qui a refusé de se séparer du défenseur italien pour moins de 70 millions d'euros.

Les données ont confirmé l'absence d'empressement de part et d'autre à se séparer, Bastoni s'étant engagé à rester lors des célébrations du sacre en Serie A, les exigences financières de l'Inter Milan étant à la hauteur de la qualité du joueur et de ses capacités de meneur.

La plus grande preuve de ce leadership est apparue lors de la confrontation entre l'Inter et la Juventus la saison dernière, lorsque le défenseur a assumé les conséquences de son attitude après avoir simulé une faute qui a entraîné l'expulsion de Pierre Kalulu sur un second carton jaune. Bastoni a ainsi affronté les critiques de l'opinion publique avec détermination et courage sur le terrain, ce même esprit combatif qui le caractérise sur le terrain et qui sera son arme principale pour affronter l'équipe dont il a failli porter le maillot dans un duel palpitant.

Konaté, le choix privilégié

L'échec du transfert de Bastoni est lié à une autre décision prise par le Real Madrid, à savoir le recrutement du défenseur français Konaté, qui a été l'une des premières recrues du club madrilène lors du dernier mercato.

L'ancien défenseur de Liverpool s'est engagé librement après l'expiration de son contrat avec les Reds, et il ne devait pas être la seule recrue pour renforcer l'arrière-garde des Merengues. Toutefois, le maintien d'Asensio et son absence de départ ont provoqué le gel du recrutement d'un nouveau défenseur, ce qui a écarté le défenseur de l'Inter de la liste des noms envisagés pour venir au Bernabéu.

À la lumière de ces développements, le Real Madrid a préféré se contenter des options disponibles et ne pas ajouter de défenseur supplémentaire en charnière centrale, tandis que Bastoni a opté pour rester une saison de plus en Serie A avec l'Inter, malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs pour ses services aux côtés du club madrilène.

Le rendez-vous entre les deux parties se renouvelle en Ligue des champions, qui constitue la scène idéale pour raviver l'intérêt autour des grands transferts.



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