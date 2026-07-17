Un rêve en avance sur son temps… Le souhait de Messi pour la Coupe du monde se réalise 20 ans plus tard !

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les rêves s’évanouissent avec le temps, Lionel Messi a tracé sa propre trajectoire. Il y a vingt ans, le jeune homme de dix-huit ans cherchait simplement à s'imposer au sein de la sélection argentine et évoquait avec timidité son ambition de disputer la Coupe du monde. Parmi ces rêves modestes, il en formulait un qui paraissait alors inatteignable : jouer la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne.

Vingt ans plus tard, le destin a fait écho à ces mots : non plus comme un jeune espoir, mais comme une légende ayant façonné l’histoire du football.

Après avoir raflé tous les titres possibles avec le Barça et l’Albiceleste, couronné champion du monde 2022 au Qatar, Messi aborde sa troisième finale, deux ans après sa défaite contre l’Allemagne en 2014. Il vise un deuxième sacre mondial quand il mènera l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, dimanche prochain au stade « MetLife » de New Jersey, après l’élimination de l’Angleterre par l’Albiceleste en demi-finale et la qualification de la Roja aux dépens de la France.

Un message vieux de vingt ans

Le 8 décembre 2005, lors d’un entretien accordé à l’agence de presse espagnole, Messi évoquait ses ambitions avec le FC Barcelone et l’Albiceleste, quelques mois avant la Coupe du monde en Allemagne.

Il déclarait alors espérer remporter la Liga et la Ligue des champions avec le Barça, avant de conclure sa saison en conquérant la Coupe du monde avec l’Argentine. Puis, il formulait un vœu qui paraissait alors relever de la fiction : « Ce serait formidable que la finale oppose l’Argentine à l’Espagne. »

Getty Images

Il précisait alors pourquoi ce scénario l’enchantait : « Ce serait magnifique de disputer la finale avec ma sélection nationale face au pays dans lequel je joue. »

Il ajoutait alors en souriant : « Affronter Carles Puyol et tenter de le battre en duel serait magnifique, et nous en rirons plus tard dans les vestiaires du Barça. »

Les années ont passé, et ce scénario n’a pas eu lieu en Allemagne, en Afrique du Sud, au Brésil, en Russie ni au Qatar. Mais le destin a fini par offrir à Messi le rendez-vous qu’il attendait depuis si longtemps, aux États-Unis, vingt ans plus tard.

S’il a bien croisé la Roja à trois reprises depuis 2005, ce fut à chaque fois en match amical (2006, 2009, 2010), et il avait manqué la rencontre de 2018 en raison d’une blessure.

Le sujet du jour… Un regard différent sur l’Espagne

Après la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne est revenue dans les déclarations de Messi, mais cette fois avec le regard d’un capitaine chevronné qui connaît bien son adversaire.

« L’Espagne est une superbe équipe, dont je connais très bien le style de jeu », a-t-il déclaré après la victoire contre l’Angleterre. « Elle a une philosophie du football qu’elle suit depuis de nombreuses années. »

Il a ajouté : « Je connais beaucoup de leurs joueurs, dont plusieurs évoluent à Barcelone, le club que j’aime et que je suis assidûment ; je m’attends donc à un match très équilibré. »

Autrefois, il évoquait un possible duel avec Puyol ; aujourd’hui, il parle de l’équipe d’Espagne dans son ensemble, après être devenu l’un des principaux artisans de l’identité du FC Barcelone qu’il connaît si bien.

Des mots de Maradona… à l’hommage à sa mémoire

En 2006, il avait confié sa joie d’être soutenu par Diego Armando Maradona, qui l’avait désigné comme l’héritier du maillot n°10.

Il avait alors déclaré : « Cela me fait toujours plaisir d’entendre de belles paroles à mon sujet, surtout quand elles viennent du plus grand joueur de l’histoire. »

Il ajoutait alors : « Que Maradona dise qu’il aimerait que je reprenne le maillot n°10, c’est incroyable pour moi, mais je serai heureux quel que soit le numéro, l’essentiel étant de faire partie de l’équipe nationale. »

Getty Images

Vingt ans plus tard, les rôles sont inversés : Messi n’est plus le jeune joueur encouragé par Maradona, mais celui qui perpétue son héritage lors des plus grandes occasions.

Après la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine argentin a déclaré : « Je suis sûr que Diego savoure ce moment depuis là-haut… Cette victoire est pour lui ; cela a toujours été un jour très spécial. »

Il conclut : « Je suis heureux de lui avoir offert cette joie et j’espère de tout cœur qu’il en profite. »

Il a également évoqué son lien unique avec la légende argentine : « Nous avons eu la chance de vivre à l’époque de Diego. Je ne voulais pas le quitter, et je sais qu’il m’aimait… Je chéris tous les beaux moments que nous avons partagés. »