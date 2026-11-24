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Les contours d'une opération susceptible de réserver une grosse surprise quant à l'avenir de Yassine Bounou commencent à se dessiner du côté de River Plate. La direction du club argentin a pris les devants pour cibler le gardien marocain, une démarche qui pourrait ouvrir la voie à l'un de ses plus grands rêves de footballeur et à un éventuel départ d'Al-Hilal, en Arabie saoudite, vers les pelouses argentines dans les mois à venir.

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La chaîne argentine TyC Sports a révélé que les dirigeants de River Plate ont établi de premiers contacts avec Bounou, leur cible prioritaire pour renforcer le poste de gardien en vue de la saison 2027, alors que Santiago Beltrán pourrait partir lors du prochain mercato estival. Ce dernier a attiré l'intérêt de plusieurs clubs européens grâce à ses excellentes performances tout au long de la saison, ce qui a poussé la direction à anticiper en cherchant un remplaçant capable de maintenir le niveau de l'équipe à ce poste clé.

Le club argentin s'active alors que l'intérêt pour Beltrán ne cesse de croître. Ses performances remarquables ont attiré l'attention de clubs européens, après qu'il a été appelé en sélection argentine pour les matchs amicaux précédant la Coupe du monde, sur décision du sélectionneur Lionel Scaloni, avant de faire ses débuts sous le maillot de la sélection face au Honduras, rencontre remportée par l'Argentine.

Cette évolution renforce l'hypothèse de son départ, d'autant qu'Aston Villa et l'Atlético de Madrid s'intéressent à lui, le club espagnol cherchant des options en prévision d'un éventuel départ de Jan Oblak.

Pour se prémunir face à d'éventuelles offres, la direction de River Plate s'efforce de prolonger le contrat de Beltrán jusqu'en décembre 2030, alors qu'il expirait en 2027, avec une revalorisation salariale et une hausse de sa clause libératoire, de quoi donner au club une plus grande maîtrise de son avenir.

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Les dirigeants ne semblent pas prêts à le laisser filer facilement : ils n'ouvriront les négociations que pour une offre d'au moins 15 millions de dollars, convaincus du potentiel du jeune gardien et de sa capacité à continuer de progresser.

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Si le recrutement de Bounou peut sembler lié au calendrier du départ de Beltrán, River Plate ne souhaite pas attendre le milieu de l'année, période où le marché des transferts européen bat son plein, et étudie donc la possibilité de boucler l'opération dès janvier prochain.

Dans cette optique, des représentants du club se sont rendus en Arabie saoudite pour échanger directement avec le gardien marocain, lui faire part du sérieux de leur intérêt et lui signifier qu'il figure en tête de la liste des candidats pour garder les cages de l'équipe la saison prochaine.

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Âgé de 35 ans, Bounou représente pour River Plate un choix aux dimensions à la fois sportives et affectives : le lien du gardien marocain avec le club ne se limite pas à un intérêt passager, puisqu'il en est supporter et a exprimé à plusieurs reprises son envie d'en porter le maillot.

Bounou évolue actuellement à Al-Hilal, en Arabie saoudite, où il est lié par un contrat courant jusqu'en juillet 2028, mais son attachement à River Plate pourrait donner une autre tournure aux futures négociations, surtout s'il y voit l'occasion de réaliser son rêve dans un nouveau chapitre de sa carrière.

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Bounou avait déjà fait part de son souhait de jouer pour River Plate lors d'un entretien accordé à TyC Sports en 2023, assurant que porter le maillot du club était un rêve pour lui, mais qu'il ne voulait pas y jouer uniquement pour assouvir un désir personnel : il entend afficher un niveau digne de l'équipe et se battre pour sa place.

Ces déclarations offrent à la direction du club argentin un point de départ important dans ses tentatives de convaincre le gardien marocain de tenter l'aventure.