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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un rêve ambitieux : une star américaine lance le défi aux sélections de la Coupe du monde

États-Unis vs Australie
États-Unis
Australie
Coupe du monde
C. Richards
É.-U.

Le défenseur américain Chris Richards juge tout à fait réaliste l’hypothèse d’une victoire finale des États-Unis en Coupe du monde.

Après une victoire 2-0 sur l’Australie lors de la deuxième journée de la phase de groupes, puis un succès 4-1 face au Paraguay, les États-Unis ont validé leur billet pour les seizièmes de finale.

Au micro d’ESPN, le défenseur a assumé ses ambitions : « Je ne crois pas être ridicule en disant que nous voulons gagner le tournoi. »

Il a toutefois rappelé : « Bien sûr, nous devons encore disputer de nombreux matchs avant d’y parvenir, mais nous les abordons les uns après les autres. »

Et d’insister : « Nous voulons soulever le trophée à l’issue de la compétition. »

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De son côté, Tyler Adams, autre élément clé de la sélection américaine, rappelle l’importance de la « règle des 24 heures » : limiter les célébrations pour se recentrer aussitôt sur l’étape suivante.

« Ne mettons pas la charrue avant les bœufs », a-t-il rappelé.

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