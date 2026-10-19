Le journaliste Oliver Holt a dévoilé dans son article du quotidien britannique « Daily Mail », des informations exclusives concernant la sanction attendue à l'encontre de Manchester City en raison des infractions financières en Premier League.

Holt a déclaré, dans le texte de son article : « À plusieurs reprises durant le week-end, un certain nombre de commentateurs et d'analystes footballistiques ont tenu des propos indiquant que la lutte pour le titre de Premier League cette saison se limitait désormais à deux équipes. Le déni est un moyen confortable de composer avec les faits, en particulier dans une industrie qui pèse des milliards de livres sterling. »

Il a ajouté : « Peut-être ces commentateurs pensaient-ils à Arsenal et Brighton comme principaux candidats à la course aux titres, et si tel est le cas, je présente mes excuses pour mes suppositions erronées. Mais si la course au titre doit se limiter à deux équipes, aucune d'elles ne devrait être Manchester City. »

Il a poursuivi : « Manchester City a entamé la saison actuelle de manière véritablement impressionnante. Même au regard des standards élevés que l'équipe a l'habitude d'atteindre ces dernières années, remporter ses sept premiers matches en championnat constitue une performance remarquable, d'autant plus avec le départ de Pep Guardiola et l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe. Mais ce départ en fanfare ne dissipe pas les ombres qui planent sur le club, et les rend peut-être même plus étendues. »

Il a continué : « Peut-être la vague de justifications, d'esquives et de propagande ridicule émanant d'États pétroliers, qui évoque l'existence d'un bloc rouge visant le club, a-t-elle masqué le fait que Manchester City a été reconnu coupable, à la fin du mois dernier, par une commission indépendante, de la grande majorité des 115 infractions financières dont l'accusait la Premier League. »

Il a complété : « Dans tout championnat sportif fonctionnant de manière raisonnablement normale, cela aurait dû conduire à écarter Manchester City du cercle des prétendants au titre cette saison. La sanction imposée au club aurait déjà dû être annoncée, et compte tenu de l'ampleur de ses infractions, cette sanction l'aurait assurément privé de la course au sacre. »

Il a repris : « Le parcours complexe et prolongé de l'affaire engagée contre Manchester City a engendré un état de flou et de pessimisme quant à la durée que le reste des clubs de football devra attendre avant que ne soit rendue la décision relative aux sanctions qui seront imposées au club, ainsi que le délai nécessaire pour statuer sur l'appel qu'il a interjeté. »

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Il a enchaîné : « Il est peu probable, selon des sources proches du déroulement de l'affaire, que Manchester City soit confronté au scénario catastrophe consistant à être expulsé de la Premier League et contraint de repartir de zéro en deuxième division au début de la saison prochaine. L'expulsion du club plongerait tant la Premier League que l'English Football League dans un chaos sans précédent, et cette mesure serait en outre préjudiciable à ces deux instances elles-mêmes. »

Il a poursuivi : « On estime que la Premier League fait pression pour que la sanction imposée à Manchester City soit annoncée avant la publication du résultat de l'appel interjeté par le club, un appel qui ne devrait vraisemblablement pas être tranché avant la fin du mois de janvier. »

Il a ajouté : « Les informations détenues par des sources au fait de l'affaire indiquent que la sanction la plus probable consiste en un retrait d'un nombre considérable de points, garantissant la relégation de Manchester City en deuxième division, assorti d'une amende financière colossale. »

Il a conclu : « Il est également possible que la sanction comporte un retrait de points supplémentaire, aboutissant concrètement au maintien de Manchester City en deuxième division pour au moins une saison de plus. L'English Football League ne sera pas tenue d'accepter cette sanction à l'encontre de l'un de ses clubs, mais elle l'approuvera vraisemblablement. »



