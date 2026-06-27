La qualification pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 à peine acquise, l’un des joueurs stars des sélections africaines a vu sa joie virer au cauchemar.

Ryan Mendes, le capitaine de la sélection cap-verdienne, est visé par une enquête judiciaire en Nouvelle-Zélande pour des faits présumés d’agression sexuelle.

Selon le journal portugais A Bola, qui cite le site brésilien Globo, la plainte émanerait d’une citoyenne brésilienne résidant en Nouvelle-Zélande. Les faits présumés remonteraient à mars dernier, lors d’un stage de préparation de la sélection africaine dans ce pays. Selon le journal, les faits remonteraient au 27 mars, à l’hôtel d’Auckland où logeait la délégation cap-verdienne. La jeune femme, résidant légalement en Nouvelle-Zélande, y travaillait comme interprète et assistante opérationnelle pour la délégation dans le cadre des activités de la FIFA, qui comprenaient deux matchs amicaux, l’une contre le Chili et l’autre contre la sélection néo-zélandaise, et qu’elle résidait dans ce même hôtel dans le cadre de son travail.

Selon la plainte déposée auprès de la police, la victime présumée a expliqué qu’après la première rencontre face au Chili, elle avait été conviée à une réunion dans l’une des chambres de la délégation, pensant y exercer ses fonctions d’interprète. Elle a alors découvert qu’il s’agissait en réalité d’une fête et a regagné sa chambre, mal à l’aise.

Peu après, elle déclare avoir entendu frapper à sa porte ; elle ouvre, croyant qu’on a besoin d’elle pour son travail, mais, selon la plainte, Mendez pénètre dans la chambre, l’agresse physiquement, tente de l’étrangler et lui assène des coups de poing et des morsures alors qu’elle se défend, avant de passer à l’agression sexuelle présumée.

Selon le journal, la plaignante a photographié les ecchymoses et consulté une clinique spécialisée dans l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles. Le rapport médical a révélé de multiples contusions violacées sur la poitrine, le cou, les lèvres, le cuir chevelu et des zones sensibles.

Interrogée par « Globo », la police néo-zélandaise a confirmé mener une enquête, tout en refusant de divulguer l’identité des personnes impliquées, conformément à la législation stricte sur la protection de la vie privée. Selon certaines sources, la plainte aurait été déposée le 10 avril.

À ce stade, ni Mendez ni la Fédération cap-verdienne de football n’ont publié de commentaire officiel.

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