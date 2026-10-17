Al-Hilal s'apprête à récupérer son capitaine Salem Al-Dawsari, qui a repris les entraînements collectifs après avoir achevé son programme de réathlétisation. Une évolution qui offre à l'Italien Simone Inzaghi des options offensives supplémentaires, mais qui pose dans le même temps une question importante sur l'avenir du Néerlandais Crysencio Summerville, lequel a profité de l'absence de la star saoudienne pour s'imposer avec force sur le flanc gauche.

Durant l'absence de Salem, Summerville a su afficher un niveau remarquable, avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues, soit un total de 6 contributions offensives.

Son influence ne s'est pas limitée aux statistiques : elle s'est aussi manifestée clairement dans sa capacité à dribbler, à transpercer les défenses et à créer des occasions, ce qui en a fait l'une des armes offensives les plus en vue d'Al-Hilal ces derniers temps.

Summerville s'impose, Inzaghi cherche la solution

Le retour de Salem Al-Dawsari place Inzaghi devant un casse-tête tactique positif : le capitaine saoudien possède une grande expérience et la capacité de faire basculer les rencontres, tandis que Summerville en a montré assez pour prétendre conserver sa place dans le onze de départ.

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Dès lors, la solution ne consiste peut-être pas à sacrifier l'un des deux, mais à trouver un nouveau rôle permettant de tirer parti de leurs qualités respectives en même temps.

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Parmi les options envisagées figure la possibilité d'utiliser Summerville au poste de meneur de jeu avancé, derrière l'attaquant, avec un retour de Salem sur le flanc gauche.

Mais la réussite de ce scénario dépendra de la capacité du joueur néerlandais à s'adapter aux exigences du jeu dans l'axe, où il devra prendre des décisions plus rapides et assurer la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, au lieu de s'appuyer sur les espaces disponibles sur les côtés.

Salem revient, nouvelle concurrence au sein d'Al-Hilal

Inzaghi avait souligné lors de précédentes déclarations l'importance de Salem Al-Dawsari pour le groupe, ce qui reflète le statut qu'occupe le capitaine d'Al-Hilal au sein de l'équipe.

Avec son retour, l'entraîneur devra gérer le temps de jeu et la répartition des rôles afin de préserver l'efficacité du dispositif offensif, surtout dans un calendrier chargé et avec la multiplication des compétitions.

En face, Salem doit retrouver progressivement sa pleine condition après cette période d'absence, tandis que Summerville devra maintenir son excellent niveau pour prouver qu'il peut peser même avec le retour de la concurrence à son poste.

Entre l'expérience du capitaine saoudien et l'éclat de l'ailier néerlandais, Inzaghi a l'occasion d'enrichir ses options offensives plutôt que de se contenter de récupérer un joueur dans son effectif.

Ainsi, le retour de Salem pourrait se transformer, d'un simple coup de pouce psychologique pour Al-Hilal, en une opportunité d'opérer un changement tactique important. Inzaghi va-t-il replacer son capitaine sur le flanc gauche et déplacer Summerville à la création, ou choisira-t-il de les faire alterner selon la nature de chaque rencontre ?