Un retour tant attendu : la star du FC Barcelone retrouve enfin sa place après onze mois d’absence

Pour le derby catalan face à l’Espanyol, disputé ce samedi au Camp Nou lors de la 31^e journée de Liga, le FC Barcelone a aligné un onze de départ marquant un événement rare, intervenu pour la première fois depuis près d’un an.

L’entraîneur allemand Hans Flick a en effet aligné le milieu de terrain Gavi comme titulaire pour la première fois depuis mai 2025, date à laquelle la pépite espagnole avait participé à la rencontre des Blaugrana contre l’Athletic Bilbao.

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Absent plusieurs mois en raison d’une série de blessures, le milieu de terrain a donc retrouvé le terrain.

Son retour élargit les options de l’entraîneur Hansi Flick à un moment crucial de la saison, après plusieurs mois de rééducation et une reprise progressive.

Le Barça aborde cette rencontre en tête du classement de la Liga avec 76 points, soit six unités d’avance sur son dauphin, le Real Madrid, qui a joué un match de plus et a été tenu en échec (1-1) par Gérone vendredi dernier.