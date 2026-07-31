Un retour surprise : quand Ronaldo reprendra-t-il l'entraînement avec Al-Nassr ?

Des rapports de presse ont révélé la date de retour du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, aux entraînements de l'équipe, en préparation des compétitions de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Ronaldo s'était absenté du stage de préparation d'Al-Nassr dans la capitale portugaise, Lisbonne, depuis son début le 19 juillet, après sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Tout le monde s'attendait à ce que la star portugaise revienne aux entraînements d'Al-Nassr après le délai légal, qui s'étend sur 21 jours à compter de l'élimination de la sélection de son pays face à l'Espagne, en huitièmes de finale du Mondial, le 6 juillet.

Toutefois, le journaliste saoudien Rtiban Al-Dossari a révélé une date surprise pour le retour de Ronaldo, affirmant qu'il ne rejoindra Al-Nassr qu'après le retour de la délégation de Lisbonne vers la capitale saoudienne, Riyad.

Le stage du club saoudien à Lisbonne prend fin le 5 août prochain, ce qui signifie qu'il ne reviendra pas aux entraînements à Riyad avant une semaine au moins, les joueurs devant vraisemblablement bénéficier d'un court repos après leur retour.

Ainsi, « Il Dottore » ne participera aux entraînements d'Al-Nassr qu'environ une semaine avant le début de la nouvelle saison, soit plus d'un mois après la fin de sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde.

Al-Nassr entamera la nouvelle saison dans environ deux semaines, plus précisément le 15 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée du championnat Roshn.

Il est à noter qu'Abdulelah Al-Amri est revenu au stage d'Al-Nassr avant-hier mercredi, tandis que l'autre Portugais, João Félix, et le Sénégalais Sadio Mané reviendront ce vendredi soir ou demain samedi au plus tard, complétant ainsi l'effectif de l'équipe avec tous ses joueurs, à l'exception de Ronaldo.