L’ancien sélectionneur de l’Allemagne est évoqué pour succéder à Carrick après la lourde défaite 4-1 des Red Devils en Ligue des champions face à Como 1907, l’équipe surprise italienne. Le réputé Telegraph britannique rapporte notamment que cette piste serait envisagée à Manchester.

Nagelsmann est sans club depuis l’échec retentissant de la sélection allemande à la Coupe du monde cet été. Après un Euro à domicile réussi il y a environ deux ans, l’entraîneur de 39 ans n’a pas répondu aux grandes attentes placées en lui lors du Mondial de cette année. Bien au contraire ! L’équipe d’Allemagne a finalement été éliminée de manière humiliante en seizièmes de finale par le Paraguay, outsider de la rencontre, aux tirs au but.

Peu après son limogeage, un retour de Nagelsmann dans le football de club avait déjà été évoqué. Il avait auparavant connu de grands succès au Bayern Munich, à Leipzig et au TSG Hoffenheim. Il y a quelques semaines, des rumeurs faisaient état d’un retour chez les Saxons pour succéder à Martin Demichelis, alors fragilisé, mais Roger Schmidt, successeur de Jürgen Klopp, les a démenties peu après.

Schmidt, nommé responsable mondial du football dans l’univers Red Bull après l’arrivée de Klopp au poste de sélectionneur de l’Allemagne, a précisé : « C’est tout à fait normal de nos jours dans ce métier. Il faut régulièrement répondre à ce genre de questions quand on perd un ou deux matches. Nous en sommes très loin. » Si Demichelis a redressé la barre, au moins temporairement, grâce à une large victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort, une nouvelle porte semble désormais s’être ouverte pour Nagelsmann à Manchester United.

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Manchester United au fond du trou : « Le genre de prestation qui coûte son poste à un entraîneur »

Après son départ assez surprenant du Bayern Munich en mars 2023, les spéculations sur une éventuelle arrivée en Premier League avaient déjà été récurrentes. La défaite sur les rives du lac de Côme pourrait sceller définitivement le sort de Carrick. Le Guardian a évoqué une « défaite honteuse ». The Telegraph a parlé du « genre de prestation qui coûte son poste à un entraîneur ». Le club, 20 fois champion d’Angleterre et trois fois vainqueur de la Ligue des champions, qui reste sur sept matches officiels sans victoire, semble « profondément cassé ».

La prestation inquiétante en Lombardie a même conduit le capitaine Bruno Fernandes à critiquer publiquement la tactique de son entraîneur après le match. L’entraîneur de Como, Cesc Fabregas, a en outre laissé entendre qu’il avait évité à Manchester United une défaite encore plus lourde.

« Je regrette peut-être les dix dernières minutes, pendant lesquelles c’est moi qui ai dit à l’équipe de ralentir le rythme, parce qu’un autre match nous attend et qu’à 4-0, on pourrait peut-être encore obtenir quelque chose », a souligné l’Espagnol, avant d’ajouter : « J’ai dit à Tassos Douvikas de ne plus courir, mais de rester au milieu, et c’est peut-être précisément ce que je regrette. » L’ancien milieu de terrain de classe mondiale a expliqué être « celui qui pousse toujours à essayer jusqu’au bout, et ce but encaissé m’a laissé un mauvais sentiment. Il est dû au fait que nous avons réduit notre intensité et notre travail défensif, mais c’était ma faute et je le prends à cœur. »

Carrick, de son côté, s’est montré réservé après le coup de sifflet final. « Il y a encore beaucoup à faire d’ici le prochain match et nous devons y préparer l’équipe », a-t-il déclaré au sujet de la rencontre de championnat contre l’AFC Bournemouth, dimanche : « Car ce soir a été une soirée difficile pour tout le monde. »

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Manchester United : une valse des entraîneurs préoccupante

Après sept journées et sept points, Manchester United occupe une décevante 13e place. Les compétitions européennes commencent à s’éloigner. En Ligue des champions, les Red Devils ont tout de même remporté un match pour deux défaites, ce qui les place actuellement en position de se qualifier pour les barrages.

Ce maigre bilan est toutefois bien loin de répondre aux grandes ambitions du club. La valse préoccupante des entraîneurs ces dernières années en témoigne particulièrement. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, huit entraîneurs différents se sont déjà succédé sur le banc d’Old Trafford, sans compter les intérimaires. Parmi eux figurent de grands noms comme Louis van Gaal, Jose Mourinho ou Ralf Rangnick.