Un retour remarqué : Mourinho mobilise les armes du Real Madrid face au Séville FC

Jose Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Séville, demain dimanche, lors de la neuvième journée de la Liga.

Les choix de Mourinho sont marqués par le retour d'Eder Militao après une longue absence pour blessure, tandis que Vinicius Junior est absent en raison d'une suspension.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 18 points.





Voici la liste complète du Real Madrid :

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Gardiens : Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Défenseurs : Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Milieux de terrain : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Endrick - Mbappe - Asprilla - Brahim Diaz - Yan Diomande.











