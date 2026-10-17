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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Un retour remarqué : Mourinho mobilise les armes du Real Madrid face au Séville FC

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
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Grand choc en Liga

Jose Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Séville, demain dimanche, lors de la neuvième journée de la Liga.

Les choix de Mourinho sont marqués par le retour d'Eder Militao après une longue absence pour blessure, tandis que Vinicius Junior est absent en raison d'une suspension.

Le Real Madrid occupe la quatrième place au classement de la Liga avec 18 points.


Voici la liste complète du Real Madrid :

Prochains matchs
RMA

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LaLiga

18 oct. 2026

SEV

SEV

Gardiens : Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Défenseurs : Militao - Huijsen - Arnold - Konate - Cucurella - Carreras - Rudiger - Dumfries.

Milieux de terrain : Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Attaquants : Endrick - Mbappe - Asprilla - Brahim Diaz - Yan Diomande.




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