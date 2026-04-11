Un retour qui inquiète les Pharaons… La sélection néo-zélandaise reçoit un coup de pouce avant la Coupe du monde

La sélection néo-zélandaise a reçu un coup de pouce avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de football, après que le club anglais de Nottingham Forest a annoncé que son attaquant chevronné Chris Wood était prêt à faire son retour sur les terrains, une nouvelle qui pourrait bien bouleverser les plans de la sélection égyptienne, qui partage le même groupe que les « Kiwis » lors de la Coupe du monde.

Âgé de 34 ans, l’attaquant était écarté des terrains depuis octobre dernier à la suite d’une grave blessure au genou, opérée en décembre, suivie d’une rééducation intensive.

L’entraîneur de Nottingham Forest, Vitor Pereira, a confirmé que l’attaquant était « prêt physiquement et mentalement pour faire son retour », estimant que sa présence serait un atout majeur pour le club comme pour la sélection.

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Le retour de Wood, meilleur buteur de l’histoire de la sélection néo-zélandaise, renforce considérablement le potentiel offensif des Kiwis juste avant le Mondial, notamment grâce à son expérience face aux défenses bien organisées. Un atout qui devrait inciter l’Égypte à la plus grande vigilance lors de leur affrontement.

Considéré comme l’arme la plus redoutable des Kiwis grâce à sa puissance physique et son sens du but, Wood lance un premier avertissement aux Pharaons avant même le coup d’envoi du tournoi.

Placée dans le groupe G du Mondial, la Nouvelle-Zélande défiera la Belgique, l’Égypte et l’Iran en juin.

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