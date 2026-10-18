Nordsjaelland a vécu une rencontre spectaculaire sur la pelouse de Lyngby, revenant d'un retard de trois buts à zéro pour arracher un match nul 3-3, lors d'une confrontation marquée par la participation de l'Égyptien Ibrahim Adel, dans le cadre de la onzième journée du championnat du Danemark.

Nordsjaelland s'est déplacé chez Lyngby, ce dimanche au stade de Lyngby, avec l'entrée en jeu d'Ibrahim Adel en cours de match, l'ailier égyptien ayant débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

Le staff technique a lancé l'international égyptien à la 62e minute, alors que Nordsjaelland était mené de trois buts à zéro, avant que l'équipe ne se réveille et inscrive trois buts consécutifs entre la 71e et la 77e minute, pour revenir dans le match et arracher un point précieux.

Nordsjaelland a même failli parachever cette remontée spectaculaire et s'offrir la victoire dans le temps additionnel, après avoir obtenu un penalty à la 100e minute, mais Niklas Rokjaer l'a manqué, privant ainsi son équipe de l'occasion d'empocher les trois points.

Avec ce résultat, Nordsjaelland porte son total à 19 points et occupe la quatrième place au classement du championnat du Danemark, tandis que Lyngby ferme la marche avec 8 points.



