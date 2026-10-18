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imago-sport-1084323102.jpgGonzales Photo
Karim Malim
Traduit par

Un retour fou en 6 minutes : Ibrahim Adel témoin d'une soirée dramatique pour Nordsjaelland

I. Adel
Lyngby vs FC Nordsjaelland
Lyngby
FC Nordsjaelland
Superleague
Égypte
Danemark
Algérie
Irak
Tunisie
Jordanie
Maroc

Retour du bord du gouffre, puis un choc à la 100e minute !

Nordsjaelland a vécu une rencontre spectaculaire sur la pelouse de Lyngby, revenant d'un retard de trois buts à zéro pour arracher un match nul 3-3, lors d'une confrontation marquée par la participation de l'Égyptien Ibrahim Adel, dans le cadre de la onzième journée du championnat du Danemark.

Nordsjaelland s'est déplacé chez Lyngby, ce dimanche au stade de Lyngby, avec l'entrée en jeu d'Ibrahim Adel en cours de match, l'ailier égyptien ayant débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

Le staff technique a lancé l'international égyptien à la 62e minute, alors que Nordsjaelland était mené de trois buts à zéro, avant que l'équipe ne se réveille et inscrive trois buts consécutifs entre la 71e et la 77e minute, pour revenir dans le match et arracher un point précieux.

Nordsjaelland a même failli parachever cette remontée spectaculaire et s'offrir la victoire dans le temps additionnel, après avoir obtenu un penalty à la 100e minute, mais Niklas Rokjaer l'a manqué, privant ainsi son équipe de l'occasion d'empocher les trois points.

Avec ce résultat, Nordsjaelland porte son total à 19 points et occupe la quatrième place au classement du championnat du Danemark, tandis que Lyngby ferme la marche avec 8 points.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
119022510+1527
V
D
V
V
V
2
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
106401910+922
V
N
V
N
V
3
ViborgViborgVFF
10622178+920
V
V
N
D
V
4
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
115421713+419
N
N
D
V
N
5
Broendby IFBroendby IFBIF
115151819-116
D
V
D
D
D
6
AC HorsensAC HorsensACH
113441819-113
N
N
N
D
V
7
OB OdenseOB OdenseOB
113441015-513
V
N
N
V
D
8
SilkeborgSilkeborgSIF
112541519-411
D
N
V
N
N
9
Randers FCRanders FCRAN
113261116-511
N
D
D
D
V
10
AGFAGFAGF
111551418-48
D
V
N
D
N
11
Soenderjyske FodboldSoenderjyske FodboldSON
112271624-88
V
D
V
N
D
12
LyngbyLyngbyLYN
111551524-98
N
D
D
N
V
Championship Playoff
Barrage Relégation


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