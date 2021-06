Un retour en Premier League ? Luis Suarez lève le voile

L'attaquant uruguayen, qui est actuellement à l'Atlético Madrid, a déjà passé trois ans et demi à Liverpool et ne se voit pas jouer ailleurs.

Luis Suarez a totalement exclu un retour en Premier League, l'attaquant uruguayen admettant qu'il trouverait "étrange" de représenter une autre équipe que Liverpool en Angleterre. Un deuxième passage à Anfield pour le Sud-Américain a été évoqué par le passé, mais il semble prêt à rester à l'Atletico Madrid après les avoir guidés jusqu'à la gloire et au titre de champion d'Espagne dès sa première saison dans la capitale espagnole.

L'attaquant prolifique ayant maintenant 34 ans, un nouveau passage en Angleterre ne semble plus être d'actualité - d'autant plus qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre un rival direct de son ancien club. Luis Suarez, qui a marqué 82 buts pour les Reds en trois ans et demi et fait rêver les supporters du mythique club anglais dans une période assez sombre en terme de résultats, a déclaré à World Soccer Magazine : "Jouer pour une équipe autre que Liverpool en Angleterre serait difficile".

"J'avais, et j'espère avoir encore, une si bonne relation avec les fans de Liverpool qu'il serait étrange pour moi de jouer pour quelqu'un d'autre. Cela aurait été spécial de gagner le championnat avec Liverpool, mais je suis heureux que leur attente soit maintenant terminée. Ils ressemblent à une équipe qui concourra pendant de nombreuses saisons pour le titre, même si celle-ci n'a pas été la meilleure pour eux. Ils sont de retour à leur place", a ajouté l'Uruguayen.

Suarez va-t-il rester à l'Atlético Madrid ?

Il a, à un moment, été question d'une clause libératoire dans le contrat de Luis Suarez qui lui permettrait de quitter l'Atlético Madrid cet été, mais il semble y avoir peu de chances que les deux parties se séparent après cette première saison très fructueuse : "Pour le moment, je profite de mon temps ici. Je profite ici, nous sommes installés en Espagne - il n'est pas nécessaire de penser à mon départ", a ajouté le vétéran uruguayen à propos de son avenir à court terme.

"Quand je pense à quel point je me suis bien installé à l'Atlético Madrid et à la confiance que l'entraîneur m'a témoignée, c'était facilement la bonne décision pour moi", a ajouté Suarez. Les plans pour rester en Espagne excluent tout changement de décor pendant ce mercato estival, Suarez se moquant de toute suggestion selon laquelle il pourrait être tenté de se réunir avec son ancien coéquipier de Liverpool, Steven Gerrard chez les champions écossais, les Rangers.

"Je pense que Stevie se débrouille très bien sans moi !", a-t-il dit à propos de la possible liaison avec son ancien capitaine du côté de Glasgow. "Je suis content mais pas du tout surpris de le voir remporter la ligue avec les Rangers. Gagner, c'est ce qu'il fait et à un moment donné dans le futur, je suis sûr qu'il sera à nouveau à Liverpool". Les supporters de Liverpool ont probablement le même souhait que Luis Suarez.