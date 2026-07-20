L'Argentine a vécu l'un des dénouements les plus cruels de son histoire en Coupe du monde, son rêve de conservation du titre s'étant évanoui en finale. Le retour au pays, initialement prévu comme une fête populaire, s'est donc transformé en un cortège empreint de tristesse et de déception. La délégation de l’Albiceleste doit atterrir dans les prochaines heures, marquant un retour bien éloigné des espoirs initiaux.

L’avion transportant la délégation argentine doit atterrir dans quelques heures, marquant l’un des retours les plus tristes de l’histoire récente. L’équipe de Lionel Scaloni rentre, accablée par la déception, après avoir vu son rêve de sacre s’envoler dans une ambiance bien éloignée des célébrations espérées.

Lionel Messi sera le plus notable des absents de ce voyage de retour, après avoir décidé de rester aux États-Unis et de se rendre directement à Miami, où il réside depuis son arrivée en Major League Soccer, plutôt que d’accompagner la délégation en Argentine.

Messi n’était pas le seul à avoir choisi de ne pas rentrer avec la sélection : la Fédération argentine de football a en effet révélé que neuf autres joueurs avaient préféré prendre des chemins différents à l’issue du tournoi. Il s’agit de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina et Lautaro Martínez.

Ces joueurs ont préféré rejoindre directement leurs clubs pour préparer la nouvelle saison ou entamer leurs vacances d’été, plutôt que de rentrer en Argentine avec le reste de la délégation, selon le journal espagnol « Marca ».

Selon la presse locale, le gouvernement a décidé de limiter l’accueil, prévu lundi, à une cérémonie officielle à l’aéroport d’Ezeiza, en présence des forces de sécurité et des pompiers, sans célébration publique.

Selon une source haut placée au palais présidentiel citée par la presse, l’hypothèse d’un accueil populaire a été définitivement écartée en raison du climat qui prévaut depuis la perte du titre.

Les mêmes sources indiquent par ailleurs que les joueurs eux-mêmes n’ont pas manifesté un grand enthousiasme à l’idée de participer à de grandes célébrations, privilégiant un peu de repos après l’épuisant tournoi. préférant se tourner vers leurs vacances ou leurs clubs dans un climat de déception, loin des scènes de liesse espérées par les supporters argentins.