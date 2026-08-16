Un retour du jamais-vu : un jeune joueur espagnol réalise un miracle au tournoi de Cincinnati

Le jeune Espagnol Rafa Jodar a signé un retour spectaculaire face au Canadien Denis Shapovalov pour décrocher sa place au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, après avoir renversé son retard dans la manche décisive pour s'imposer au terme d'un match palpitant sur le score de 7-5, 4-6, 7-5.

Jodar semblait pourtant en route vers l'élimination lorsqu'il était mené 5-1 dans le troisième set, avant de se ressaisir, de sauver deux balles décisives, puis d'enchaîner six jeux consécutifs pour remporter la manche et le match.

La rencontre a connu des moments controversés, Jodar ayant été contraint d'interrompre le jeu à deux reprises en raison d'un problème avec sa chaussure. Le plus marquant est survenu alors qu'il était mené 5-3 dans le troisième set, lorsqu'il s'est arrêté pendant plus d'une minute et a fait appel à son père pour réparer la chaussure, ce qui a provoqué la colère de Shapovalov.

Malgré des douleurs à la jambe gauche et un traitement médical reçu pendant le match, le joueur espagnol, âgé de 19 ans, a fait preuve d'un fort caractère et a su retrouver son équilibre pour renverser la rencontre en sa faveur, profitant de trois breaks sur le service de son adversaire dans la manche décisive.

Après la partie, Jodar a présenté ses excuses à Shapovalov pour l'épisode de l'interruption du jeu, tandis que le joueur canadien a critiqué ce qu'il a considéré comme une exploitation des temps d'arrêt pour boire de l'eau à cause du problème de chaussure.

À l'issue du match, Jodar s'est dit très heureux d'avoir décroché sa première victoire à Cincinnati, soulignant que la rencontre avait été difficile et qu'il avait dû continuer à se battre jusqu'au bout.

Le joueur espagnol a ajouté qu'il éprouvait une satisfaction particulière d'avoir réussi à maîtriser ses émotions dans les moments difficiles, précisant que cette victoire lui apporterait un solide surcroît de confiance avant de poursuivre son parcours dans le tournoi.

Au troisième tour, Jodar affrontera le Chilien Alejandro Tabilo.