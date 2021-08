Un retour au PSG ? Pastore lance un appel !

Dans un entretien à So Foot, "El Flaco" a confié qu'il aimerait revenir à Paris.

Dans des propos fournis à So Foot, l'ancien Parisien Javier Pastore a admis qu'il rêvait d’une deuxième expérience avec le PSG, club dont il a revêtu la tunique pendant sept ans.

"La concurrence était trop forte"

« Quand je suis parti du club, les dirigeants m’avaient proposé cinq ans de contrat et ils voulaient que je finisse ma carrière au PSG, s'est-il remémoré. J’étais très fier de leur volonté de me voir rester, mais je voulais jouer davantage à ce moment-là car la concurrence était trop forte".

"Il y avait Neymar, Mbappé, Di María, Cavani… et je savais que mon temps de jeu et les chances de jouer n’étaient pas les mêmes que les années précédentes. Retourner dans un tel club serait forcément beau… Je vais essayer de rêver ce soir pour voir ce qui se passe ensuite ! », a ajouté "El Flaco".

Libéré par l’AS Roma de José Mourinho, Pastore affiche donc clairement ses velléités parisiennes. Reste à savoir comment cette volonté de retrouver le PSG est perçue du côté des dirigeants franciliens.

En attendant, le joueur préfère chérir les bons souvenirs de son premier passage au club.

« Chaque fois que je parle avec ma femme de cela, sur une échelle de 1 à 100, Paris c’était 100. J’ai tout fait là-bas : sportivement, je suis arrivé dans un club qui souhaitait atteindre un niveau qu’il possède aujourd’hui. J’ai fait partie de ce projet, à l’aider à arriver là et j’en suis fier."

"Après, au niveau personnel, je me suis beaucoup amélioré, j’ai gagné beaucoup de titres, j’ai pu jouer avec l’équipe d’Argentine. Et sur le plan humain, je me suis marié ici, mes deux enfants y sont nés… Paris, c’est ma deuxième maison. Après l’Argentine. De l’extérieur, les gens peuvent dire que ce n’est pas 100/100 car j’ai eu des moments difficiles, des blessures ou autre… Mais pas pour moi ». Une belle déclaration d'amour.