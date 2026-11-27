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Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé un groupe de 23 joueurs pour affronter le Deportivo Alavés demain, samedi, au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

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Le groupe est marqué par le retour du latéral français Ferland Mendy après 208 jours d'absence, tandis que Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes, Raúl Asencio et Endrick sont absents.

Mendy fait son retour dans le groupe pour la première fois depuis 208 jours, après avoir été opéré en mai d'une rupture du tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite.

Mourinho a lui-même annoncé ce retour : « Demain, Mendy sera sur le banc, et être sur le banc signifie qu'il est capable de jouer. Nous avons trois latéraux gauches, c'est beaucoup, mais c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde qu'il revienne. »

Mendy n'est que le troisième choix au poste de latéral gauche, derrière Cucurella et Carreras, et il n'est pas inscrit en Ligue des champions.

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Trent Alexander-Arnold est absent en raison d'un gros rhume et est resté chez lui, comme l'a confirmé Mourinho.

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Rodrygo, lui, a besoin d'un délai supplémentaire pour se remettre de sa blessure au genou. L'entraîneur a déclaré à propos de son retour : « Je ne le vois pas jouer contre Arsenal, ni en Liga d'ici la fin de l'année. »

Raúl Asencio, de son côté, est toujours dans la dernière phase de sa convalescence après une fracture de fatigue à la jambe. Il s'entraîne seul et n'est pas encore prêt à intégrer le groupe.

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Selon le bulletin médical du club du 23 novembre, Endrick souffre d'une blessure musculaire à l'adducteur gauche et son absence est estimée entre deux et trois semaines. Il manquera donc les rencontres face à Alavés, à la Real Sociedad le 2 décembre et à l'Athletic Bilbao le 6 décembre, et sa participation contre Arsenal le 9 décembre reste incertaine.

Voici le groupe complet du Real Madrid pour le match face au Deportivo Alavés :

Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre

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Défenseurs : Militão, Huijsen, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Mendy, Dumfries.

Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

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Attaquants : Vinicius Junior, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.

En conférence de presse d'avant-match, Mourinho a déclaré : « Deux jours entre deux matchs, c'est court, mais trois jours, c'est suffisant, et je ne pense pas que nous aurons de problème pour la récupération des joueurs qui ont disputé le dernier match. J'aime le travail d'Alavés, qui a une identité très claire et bien définie. Je m'attends à un nouveau match compliqué. »

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Il a ajouté : « C'est le troisième match consécutif à domicile, et nous avions en tête qu'il fallait le gagner. Chaque point que l'on ne gagne pas est un point perdu qui peut s'avérer décisif, et nous devons aller chercher les trois points. »

Le Real Madrid occupe la deuxième place avec 33 points en 13 matchs, derrière le leader, le FC Barcelone, qui compte 36 points, tandis que l'Atlético de Madrid est troisième avec 31 points et qu'Alavés pointe à la neuvième place avec 16 points.

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Le club merengue aborde la rencontre sur une série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, la dernière en date étant un succès 5-1 face à Eindhoven en Ligue des champions après avoir été mené 0-1. Il a également remporté ses six matchs de championnat à domicile cette saison.