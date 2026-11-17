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Trois ans après l'un des plus grands scandales ayant secoué le football mondial, le nom de Luis Rubiales revient sur le devant de la scène. Sa suspension a officiellement pris fin, et il peut désormais retrouver des fonctions dans le football, voire se présenter de nouveau à la présidence de la Fédération espagnole de football.

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L'ancien président de la Fédération espagnole a achevé ce mardi 17 novembre sa deuxième période de suspension, qui l'empêchait d'occuper toute fonction liée à la Fédération au niveau national. Une sanction prononcée à la suite de son célèbre baiser à la joueuse Jenni Hermoso et de son comportement controversé lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2023, selon le quotidien espagnol « AS ».

Rubiales avait écopé de deux sanctions distinctes pour les mêmes faits. La première, infligée par la Fédération internationale de football (FIFA), a pris fin en août dernier et lui interdisait toute activité dans le football, aux niveaux national et international.

La seconde, prononcée par le tribunal d'arbitrage sportif espagnol à la demande du Conseil supérieur des sports, vient donc de s'achever. Elle se divisait en deux volets : un an et demi pour le baiser donné à Jenni Hermoso, et un autre an et demi pour son comportement dans la tribune officielle, où il avait alors eu des gestes jugés déplacés, notamment en se touchant les parties génitales.

Avec la fin de cette interdiction, la voie est libre pour un retour de Rubiales dans le monde du football. En théorie, il pourrait de nouveau prendre la tête de la Fédération royale espagnole de football s'il était élu lors des prochaines élections.

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Ces sanctions sportives étaient totalement indépendantes de l'affaire jugée par les tribunaux ordinaires, qui a bénéficié d'une large couverture médiatique en Espagne et dans le monde.

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Deux ans après les faits, l'Audience nationale, à Alcalá de Henares, a en effet condamné Rubiales pour agression sexuelle à une amende de 10 800 euros, assortie de 3 000 euros d'indemnisation à la victime au titre de la responsabilité civile. Il a en revanche été acquitté, tout comme trois autres employés, des accusations de contrainte.

Ce dossier n'est pas le seul actuellement entre les mains de la justice : l'ancien président est également visé par l'enquête portant sur la Supercoupe et sur les travaux réalisés au stade de La Cartuja, une affaire toujours en cours d'instruction.

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Durant cette période, Rubiales a démenti les informations l'associant à d'autres agissements, notamment les révélations du journal « El Confidencial » sur d'éventuels paiements versés à des médias pour contrer les articles défavorables et soutenir sa gestion.

Le même journal a également fait état de l'implication de l'ancien président dans de nouvelles démarches visant à explorer la possibilité de son retour à un poste important au sein de la Fédération, aux côtés d'autres employés licenciés ou mis à l'écart par la nouvelle direction.

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Pour rappel, Rafael Louzán a pris les commandes à Las Rozas après sa victoire aux élections de décembre 2024, avec notamment pour objectif d'effacer les traces de l'influence de Rubiales au sein de l'instance dirigeante du football espagnol.

Louzán a mené une transformation en profondeur à la tête de la Fédération, et les résultats sportifs ont validé sa gestion, avec des succès chez les hommes comme chez les femmes, ainsi que la prolongation du contrat du sélectionneur Luis de la Fuente.

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Reste désormais la question essentielle : Rubiales franchira-t-il le pas en se portant de nouveau candidat au poste dans lequel il avait notamment piloté le dossier de candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2030 ?

Malgré ses apparitions répétées à la télévision et la publication de son livre « Tuer Rubiales », dans lequel il livre sa version de toute l'affaire, il n'a jamais évoqué publiquement son intention de revenir dans le monde du football, préférant se consacrer à ses activités commerciales pour « gagner sa vie ».

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Les rumeurs d'un possible retour persistent néanmoins, mais une chose est désormais certaine : la suspension qui l'empêchait de se présenter a définitivement pris fin.