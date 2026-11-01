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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Un renversement complet » : qu'ont offert Kane, Mbappé et Yamal lors de leur première apparition après la cérémonie du Ballon d'Or ?

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
L. Yamal
Kylian Mbappé
H. Kane
FEATURES
Espagne
Allemagne
France
Angleterre

Le trio a-t-il été affecté par ce qui s'est passé à Londres ?

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Le trio composé de Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal a été au centre de toutes les attentions, une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or.

Harry Kane, la star du Bayern Munich, a été sacré du Ballon d'Or lundi dernier, lors d'une cérémonie organisée à Londres, Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, terminant deuxième, puis Yamal, l'ailier du Barça, troisième.

Au cours de cette semaine, les supporters ont suivi les prestations des trois premiers du classement du Ballon d'Or, et se sont demandé s'ils avaient été affectés par ce qui s'était passé lors de la cérémonie.

Harry Kane : une apparition timide pour le Ballon d'Or

Deux jours après la cérémonie du Ballon d'Or, le Bayern Munich a disputé un match en Coupe d'Allemagne, face à Magdebourg, que le club bavarois a remporté sur le score de 6-1.

Harry Kane est resté sur le banc des remplaçants durant tout le match, l'entraîneur Vincent Kompany ayant préféré le ménager après la cérémonie du Ballon d'Or.

Kane a fait son retour dans l'effectif du Bayern Munich hier, samedi, lors du choc face au Borussia Dortmund, en Bundesliga.

Le Bayern Munich a fait match nul 2-2 face à son hôte le Borussia Dortmund. Harry Kane n'a pas marqué, mais il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de son équipe, inscrit par Upamecano à la 66e minute.

Harry Kane a affiché un niveau moyen, n'apportant pas grand-chose durant toute la rencontre, et a obtenu une note de 6,5 sur 10, selon le site « Sofascore ».

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Kylian Mbappé : un but polémique et une nette réussite

Le Real Madrid a disputé un seul match après la cérémonie du Ballon d'Or, dont Kylian Mbappé était ressorti avec une grande déception, lui qui espérait remporter le trophée.

Le Real Madrid s'est déplacé aujourd'hui sur le terrain du Racing Santander, en Liga, et s'est imposé 3-0.

Mbappé a inscrit le premier but, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, un penalty qui a suscité une vive polémique arbitrale, plusieurs experts de l'arbitrage ayant affirmé qu'il n'était pas mérité.

Malgré cela, Mbappé a transformé le penalty avec succès, portant son total à 12 buts en 11 matchs de Liga, et à 15 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Mbappé a été actif face au Racing et a disputé l'intégralité du match, obtenant une note de 8,3 sur 10 selon le site « Sofascore », soit la troisième meilleure note de la rencontre, à égalité avec Huijsen, derrière Arda Güler (8,7) et Bellingham (8,4).

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Yamal : un match parfait

De même, le Barça a disputé un seul match après la cérémonie du Ballon d'Or, face au Deportivo Alavés, hier samedi, en Liga, une rencontre marquée par une participation remarquée de Lamine Yamal.

Yamal a disputé 74 minutes face à l'Alavés, durant lesquelles il a réussi à inscrire deux buts, aux 45e+1 et 64e minutes, et à délivrer une passe décisive pour Fermín López à la 23e minute, menant son équipe vers une victoire écrasante sur le score de 6-1.

Il semble que Yamal n'ait pas été affecté par la perte de la course au Ballon d'Or, ni par sa troisième place derrière Harry Kane et Mbappé, puisqu'il a livré une prestation particulièrement remarquable.

Le site « Sofascore » a attribué à la jeune star une note parfaite de 10 sur 10, illustrant le niveau affiché par Yamal hier.

Ainsi, les prestations du trio au cours de cette semaine ont été totalement contraires à ce qui s'était passé lors de la grande cérémonie.

Yamal, qui avait terminé troisième, ce qui avait représenté pour lui un grand choc, a brillé de mille feux et livré un match époustouflant, tandis que Mbappé, qui avait terminé dauphin, a affiché un bon niveau sans toutefois atteindre celui de Yamal.

Quant à Harry Kane, le plus heureux de tous, qui a réalisé son plus grand rêve en remportant le Ballon d'Or, il n'a pas été à la hauteur des attentes lors d'un match qui est le plus important du football allemand, et a obtenu la note la plus basse comparé à Yamal et Mbappé.

 

 

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