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Les options offensives du Bayern Munich devraient être considérablement renforcées pendant la trêve internationale en cours. Le Colombien Luis Diaz a franchi une étape majeure dans sa convalescence en retrouvant ses coéquipiers sur la pelouse pour la première fois depuis plusieurs semaines.

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Diaz de retour avec le groupe

Le champion d’Allemagne en titre reçoit une bonne nouvelle au moment de préparer la reprise du championnat. Diaz a franchi une étape importante vers son retour à la compétition jeudi en participant à l’entraînement collectif pour la première fois depuis sa déchirure musculaire le mois dernier, comme le rapporte Bulinews.

L’attaquant sud-américain est sur la touche depuis octobre après avoir subi une déchirure musculaire lors du match nul 2-2 du Bayern contre Arsenal. Cette blessure l’a privé de trois rencontres de Bundesliga : une victoire 3-1 contre Fribourg, un match nul 2-2 face à Dortmund et un succès 2-1 contre Mayence. Il a également manqué la victoire 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et le large succès 6-1 contre Magdebourg en Coupe d’Allemagne.

Trois bonnes nouvelles sur le front des blessures pour le Bayern

Diaz n’était pas le seul visage familier à progresser lors de l’entraînement de jeudi. Deux autres joueurs clés, qui cherchent eux aussi à retrouver leur pleine forme après leurs problèmes de santé respectifs, ont participé à la séance au centre d’entraînement du club.

Jamal Musiala et Bara Sapoko Ndiaye ont également pris part à la séance de jeudi, poursuivant leur convalescence après, respectivement, une blessure musculaire et une appendicectomie.

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Les statistiques de Diaz et Musiala dans la course au titre du Bayern

Avant sa blessure, Diaz avait disputé 11 matches toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive. De son côté, Musiala a joué quatre matches depuis le début de la saison, pour deux buts et une passe décisive.

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Le Bayern Munich occupe actuellement la tête de la Bundesliga avec 21 points, devant le Borussia Dortmund, deuxième, à la différence de buts. Sur la scène européenne, le Bayern est 13e du classement de la Ligue des champions avec huit points après 13 journées.

Des rendez-vous importants à venir pour le Bayern

Le Bayern reprendra sa saison après la trêve internationale en cours en recevant Cologne le 20 novembre, avant de se déplacer à Lille le 25 novembre en Ligue des champions.