Un renfort de taille : Mourinho récupère un joueur majeur avant d'affronter l'AEK Athènes

Le Real Madrid a reçu une bonne nouvelle ce lundi, à l'occasion de sa reprise des entraînements, quelques heures après sa victoire face au Racing Santander, en Liga.

Le Real Madrid a signé une victoire méritée sur la pelouse du Racing Santander (3-0), lors du match qui les a opposés au stade « El Sardinero », dans le cadre du championnat d'Espagne. La formation madrilène poursuit ainsi sa série de victoires et réduit l'écart avec le Barça, leader, à 3 points, confortant sa position à la troisième place du classement.

Selon le journal « Marca », Fede Valverde s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers ce lundi, et tous les indices laissent penser qu'il sera prêt pour le match de la Ligue des champions face à l'AEK Athènes, dans le cadre de la quatrième journée, prévu mercredi prochain.

Le milieu de terrain uruguayen, qui évoluait au poste de latéral lors des dernières rencontres, avait manqué le match face au Racing en raison d'une douleur aux ischio-jambiers du genou droit ressentie depuis le Clásico face au Barça.

Prochains matchs AEK Ligue des Champions 12:45 RMA

Après plusieurs jours de récupération, il a surmonté ses problèmes physiques et se prépare cette semaine à une possible rentrée sur la scène européenne.

Les titulaires ont effectué des exercices de récupération, tandis que le reste de l'équipe a bouclé une séance d'entraînement habituelle comprenant des exercices physiques, tactiques et des simulations de différentes phases de jeu.

Concernant les blessures, Raúl Asencio et Rodrygo restent les seuls absents, le reste des joueurs étant disponible, exception faite des petites blessures habituelles qui surviennent au cours des compétitions.