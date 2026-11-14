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La sélection marocaine a reçu un cadeau précieux de son homologue brésilienne, après que sa défaite surprise face au Japon a contribué à modifier les contours de la course aux premières places du classement mondial, offrant au Maroc l'opportunité de franchir un nouveau pas vers le top cinq.

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La sélection marocaine a profité de sa large victoire face au Niger, cinq buts à zéro, hier vendredi soir, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, pour grimper d'une place au classement mondial de la Fédération internationale de football.

Le Maroc est passé à la sixième place du classement, avec 1805 points, profitant dans le même temps de la défaite du Brésil face au Japon sur le score de trois buts, un résultat qui a fait reculer la sélection brésilienne à la septième place avec un total de 1800 points.

Le Maroc a encore un nouveau test à disputer face au Niger, mardi prochain, sur la pelouse du stade Moulay Abdellah, puisque les hommes du sélectionneur Mohamed Ouahbi espèrent renouveler leur victoire et obtenir un bonus supplémentaire sur le plan mondial.

Une victoire marocaine lors de la prochaine confrontation offrira l'occasion de consolider sa position au classement, sans qu'il ne soit tenu d'attendre le résultat du match amical qui opposera le Brésil à la sélection de Singapour.

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En revanche, les regards marocains se tournent vers la rencontre attendue entre le Portugal et le Danemark, prévue ce soir, lors de la cinquième journée (avant-dernière) de la phase de groupes de la Ligue des Nations européenne, dans un contexte de très grande proximité entre les sélections marocaine et portugaise au classement mondial.

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Le Maroc n'est séparé de son homologue portugais que par un demi-point, selon les calculs actuels du classement de la FIFA, ce qui rend le résultat de la rencontre directement déterminant pour le classement des deux sélections lors de la mise à jour attendue.

Un faux pas du Portugal signifierait son recul à la sixième place, tandis que le Maroc grimperait à la cinquième place mondiale, s'installant ainsi dans la liste des cinq meilleures sélections au monde.

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Le Maroc avait atteint la cinquième place du classement mondial masculin de la FIFA en octobre 2026, égalant ainsi la performance du Nigeria en tant que meilleur classement africain, réalisée par la sélection des Super Eagles en avril 1994.

Cela est survenu après que la sélection marocaine a remporté ses matches au cours des mois de septembre et octobre derniers, le Maroc étant parvenu à s'imposer face au Gabon lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, puis face au Lesotho lors de la deuxième journée.

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Un bond majeur pour le Maroc depuis l'exploit du Mondial au Qatar

Avant le début de la Coupe du monde au Qatar, le Maroc occupait alors la 22e place mondiale. À l'issue du tournoi du Qatar 2022, le Maroc a bondi à la 11e place, et depuis ce moment, il n'a reculé qu'à la 14e place, à laquelle il a terminé l'année 2024, avant de progresser à nouveau pour conclure l'année 2025 à la 11e place, puis atteindre la huitième place en janvier 2026, soit la première fois qu'il intégrait la liste des 10 meilleures sélections au classement de la FIFA depuis avril 1998, lorsqu'il occupait la dixième place.

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