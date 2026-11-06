Sultan Al-Ghannam, l'arrière droit d'Al-Nassr, s'est rapproché de la fin de son parcours de récupération après sa blessure aux ligaments croisés, en entamant la dernière phase de son programme de rééducation, dans un climat d'attente au sein du club concernant la date de son retour sur les terrains au cours de la prochaine période.

Selon une source exclusive du journal « Arriyadiyah », Al-Ghannam poursuit la dernière phase de sa rééducation sous la supervision du médecin d'Al-Nassr à Riyad, après la reprise des entraînements le 13 novembre en cours, et devrait être pleinement opérationnel en janvier prochain, selon les prévisions médicales actuelles.

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Le joueur avait subi une opération chirurgicale du ligament croisé antérieur au centre « Aspetar » dans la capitale qatarie Doha au mois de juin dernier, sous la supervision du docteur Khalid Al-Khelaifi, avant d'y entamer les première et deuxième phases de son programme de rééducation.

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Al-Ghannam s'était blessé lors de la finale de l'AFC Champions League Two face aux Japonais du Gamba Osaka, le 16 mai dernier, au stade « Al-Awwal Park » à Riyad, un match qui s'était terminé par la victoire de l'équipe japonaise sur le score d'un but à zéro et son sacre, après que le joueur a été contraint de quitter le terrain pour se faire soigner avant de revenir et de terminer la rencontre.

Le retour imminent d'Al-Ghannam représente un renfort important pour Al-Nassr, compte tenu de l'importance du joueur au sein de l'équipe et de sa grande expérience, lui qui avait rejoint le club à l'été 2018 en provenance d'Al-Faisaly, avant que la direction ne prolonge son contrat en octobre 2023 pour le conserver jusqu'en 2028.