Un renfort de poids : Al Hilal récupère une « grande star » avant d'affronter Al Sadd

Al Hilal a reçu un coup de pouce important à quelques heures de son duel face à Al Sadd, demain mardi, au stade Hamad Bin Jassim de Doha, dans le cadre de la deuxième journée de l'AFC Champions League Elite.

L'entraîneur Simone Inzaghi ambitionne de voir son équipe s'imposer face au club qatari d'Al Sadd, afin d'engranger les trois points et d'atteindre la barre des six unités dans le groupe des "clubs de l'Ouest" de l'AFC Champions League Elite.

Selon le journal "Okaz", la star d'Al Hilal Sergej Savic effectue son retour pour participer à la rencontre face à Al Sadd demain, le joueur ayant pris part aux entraînements collectifs du Zaeem ce lundi, après avoir achevé son programme de réathlétisation.

De son côté, Salem Al Dawsari a poursuivi son programme de soins et de réathlétisation au centre sportif Al Majidiyah, tandis que le latéral droit Hamad Al Yami a participé à la première partie de la dernière séance d'entraînement.