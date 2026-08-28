Lamine Yamal vit un début de saison scruté dans les moindres détails, mais à l'intérieur des murs du Barça, l'image est tout autre : ni inquiétude ni critiques, plutôt une confiance absolue dans le fait que l'explosion du talent de Rocafonda n'est qu'une question de temps.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que le staff technique, la direction du club et le vestiaire n'accordent aucune importance au fait que le jeune ailier n'ait pas encore inscrit le moindre but cette saison, et ne voient pas dans son mécontentement lié à son remplacement lors du match face à Elche le signe d'un quelconque relâchement moral, un comportement dont il était coutumier lors des saisons précédentes.

L'entraîneur Hansi Flick a été le premier à reconnaître que Lamine n'a pas encore atteint le sommet de son niveau, mais il l'a défendu avec force après le premier match de la saison, déclarant : « Il souffrait de quelques maux de tête, mais c'est un génie. »

Il a poursuivi : « Il a bénéficié de trois semaines de vacances, et là il n'a joué que quelques jours ; il n'était pas dans sa meilleure forme à Elche. Nous devons essayer de lui faire retrouver sa pleine condition physique au plus vite. »

Il a ajouté : « Je suis heureux qu'il ait joué 60 minutes et contribué aux deux premiers buts au stade Martínez Valero. Il nous a offert des options pour les changements. Il a beaucoup apporté au match, il travaille dur, il progresse, nous avons besoin de lui, c'est un joueur incroyable. »

Unai et le poteau privent le génie

Cette grande confiance repose sur ce qu'a montré Lamine face à l'Athletic Bilbao, où il a réussi à se défaire à maintes reprises de la pression des défenseurs de l'équipe basque, les a dribblés par l'intérieur comme par l'extérieur, a mis à l'épreuve leurs capacités à plus d'une reprise, et a été tout près de marquer.

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En première période, il a contraint le gardien international Unai Simón, élu homme du match, à briller en repoussant deux frappes magnifiques de Lamine, avant que le poteau ne le prive de son premier but de la saison en seconde période.

Au sein du club catalan, une conviction bien ancrée règne : Lamine Yamal brillera de mille feux cette saison 2026-2027, et il brille d'ailleurs déjà par ses performances et ses mouvements. Il n'y a aucune inquiétude à Barcelone, mais une confiance totale et une entière sérénité autour du joyau de La Masia.