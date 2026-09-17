Un remplaçant pour El-Shenawy et un nouveau visage : Hossam Hassan dévoile la liste de l'Égypte pour la trêve internationale

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a dévoilé la liste des Égyptiens pour la prochaine trêve internationale, qui marque le coup d'envoi du parcours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La sélection égyptienne affrontera l'Angola et le Soudan du Sud les 25 et 29 de ce mois, avant de disputer un match amical face à l'équipe d'Afrique du Sud le 4 octobre prochain.

La liste a vu la convocation d'un nouveau visage rejoignant l'équipe pour la première fois, Ali Mahmoud, milieu de terrain d'Al Ahly, aux côtés du retour d'Abdel Aziz El Balaouti, gardien de Bank Al Ahly, pour pallier l'absence de Mohamed El Shenawy, blessé ; sachant qu'El Balaouti avait déjà rejoint le stage des Égyptiens en mars 2025.

La liste comprend 9 joueurs professionnels évoluant à l'étranger, en tête desquels le duo offensif Mohamed Salah et Omar Marmoush.

Voici la liste de l'équipe d'Égypte :

Gardiens de but : Mostafa Chobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa, Abdel Aziz El Balaouti.

Défense : Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Hany, Karim Hafez, Ahmed Fatouh, Tarek Alaa.

Milieu de terrain : Marwan Attia, Mohanad Lachine, Mahmoud Saber, Ali Mahmoud, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, Hamdi Fathi, Emam Ashour, Mostafa Ziko.

Attaque : Mohamed Salah, Omar Marmoush, Hamza Abdelkarim.

Les absents de la liste de l'équipe d'Égypte

Sont absents de la liste Mahmoud Hassan Trézéguet, Mohamed El Shenawy et Yasser Ibrahim pour blessure, ainsi que Nabil Emad Donga pour des raisons techniques.

Marwan Attia manquera quant à lui le seul match contre l'Angola pour cause de suspension, à la suite de la sanction dont il a fait l'objet lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, qui s'est tenue au Maroc.









Le programme du stage de l'équipe d'Égypte pour la trêve internationale

17 septembre : début du stage au centre des équipes nationales dans la ville du 6-Octobre.

25 septembre : rencontre contre l'Angola lors de la première journée des éliminatoires au stade international du Caire, à 21 heures.

27 septembre : départ de la délégation de l'équipe vers le Soudan du Sud à bord d'un avion privé.

29 septembre : disputer le match contre le Soudan du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires, à 15 heures au Soudan du Sud.

30 septembre : retour de la délégation au Caire.

4 octobre : rencontre amicale contre l'Afrique du Sud au stade international du Caire.

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