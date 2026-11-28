Partager Suivez GOAL sur Google

Mauricio Pochettino explore déjà toutes les options de l'effectif de Manchester United avant son premier match de Premier League à domicile, à Old Trafford. Privé de plusieurs cadres, l'entraîneur argentin se tourne vers les jeunes du club pour étoffer son groupe avant la réception de Brentford.

Publicité

Pochettino fait monter des jeunes du centre de formation à l'entraînement de vendredi

Enzo Kana-Biyik s'est entraîné vendredi avec le groupe professionnel de Manchester United, alors que l'entraîneur Pochettino doit composer avec plusieurs absences avant le match de Premier League de samedi contre Brentford. L'attaquant français de 19 ans a travaillé aux côtés d'autres espoirs du centre de formation : Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites et Jaydan Kamason.

Le capitaine Bruno Fernandes a manqué la séance pour cause de maladie . Il rejoint une liste d'indisponibles qui comprend déjà Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba et Manuel Ugarte.

Pochettino a toutefois reçu une bonne nouvelle : le défenseur Leny Yoro est autorisé à jouer après l'annulation en appel de son carton rouge contre Liverpool .

Fernandes, touché par un virus lors de son séjour avec le Portugal, sera évalué au dernier moment

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Pochettino a confirmé que la participation de Fernandes à la réception de Brentford était incertaine après qu'il a contracté un virus pendant son séjour avec le Portugal. L'entraîneur de United a précisé qu'il évaluerait l'état du milieu de terrain avant de prendre une décision définitive.

Publicité Publicité

« Oui, nous ne savons pas, a déclaré Pochettino. Il est touché par un virus contracté avec le Portugal. Il a terminé le match avec un petit problème et, aujourd'hui, il ne peut pas participer à l'entraînement.

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 10:00 BRE Regarder

« Nous verrons. Nous allons voir comment il se sent au cours de la journée et demain, à son réveil. Nous verrons. Nous n'allons prendre aucun risque, parce que, vous savez, quand ce genre de situation se présente, on ne se sent pas [capable de jouer].

« Nous allons être attentifs, mais nous n'avons encore rien décidé. »

Publicité

Le long parcours de Kana-Biyik, du Havre à Old Trafford

La promotion de Kana-Biyik marque une étape importante dans sa progression au club. United a conclu en avril 2025 un accord pour recruter gratuitement le jeune attaquant du Havre , avant de finaliser officiellement son arrivée en juillet de la même année.

Les supporters attendent encore ses débuts avec l'équipe première. United l'a immédiatement prêté au club suisse Lausanne-Sport, propriété d'INEOS, pour qu'il acquière de l'expérience. Il y a inscrit un but en 26 matches, toutes compétitions confondues, avant de revenir à Manchester, où il a disputé quatre rencontres avec les moins de 21 ans cette saison. Compte tenu de la confiance que Pochettino accorde habituellement aux jeunes joueurs, il pourrait bientôt être appelé en équipe première.

Publicité

Menacé de relégation, United vise sa première victoire en championnat depuis août

Le match de samedi revêt une importance considérable pour United, qui occupe une place dans la zone de relégation de Premier League. Sans victoire en championnat depuis août, Manchester United espère répéter le résultat de sa dernière rencontre contre Brentford et offrir à Pochettino des débuts victorieux à domicile.

Une victoire permettrait à United de sortir des trois dernières places, au moins provisoirement, si Ipswich perd à domicile contre Aston Villa. De son côté, Pochettino attendra samedi pour prendre une décision concernant Fernandes et déterminer si les jeunes appelés à l'entraînement figureront dans le groupe pour le match.