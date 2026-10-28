Plus d’un a dû se frotter les yeux en découvrant la composition des Skyblues face à l’AEK Athènes. À la pointe de l’attaque, l’entraîneur Enzo Maresca n’avait pas aligné Erling Haaland, mais un certain Floyd Samba.

En début de semaine, Samba lui-même ne s’attendait probablement pas à entendre le légendaire hymne de la Ligue des champions depuis la pelouse, titulaire à la place de la superstar norvégienne, avec un enfant qui l’accompagnait lors de l’entrée des joueurs. Haaland venait en effet d’inscrire ses onzième et douzième buts de la saison en Premier League lors de la large victoire 5-0 contre Ipswich Town.

Pour la réception de l’AEK Athènes, le buteur figurait bien dans le groupe, mais, légèrement diminué, il est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Antoine Semenyo, sa doublure, s’étant blessé quelques jours plus tôt et devant être absent plusieurs semaines, le joueur de 17 ans a eu sa chance d’entrée. Pourtant, Samba, qui mesure 1,83 mètre, est à l’origine un milieu de terrain axial.

Un pari gagnant : Samba n’avait encore jamais joué attaquant

Avant son remplacement à la 63e minute, Samba n’a certes été impliqué dans aucun but lors de la victoire 5-1 de ManCity. Maresca s’est néanmoins une nouvelle fois dit satisfait de la prestation de l’adolescent. « Les trois joueurs issus de l’académie ont été bons », a-t-il déclaré après la rencontre, saluant aussi les performances de Ryan McAidoo et Kaden Braithwaite, deux joueurs formés au club âgés de 18 ans et entrés en jeu. Mais Samba a « particulièrement » impressionné le successeur de Pep Guardiola, qui estime qu’il a « globalement fait un bon match ».

La presse n’a pas tari d’éloges non plus. Le Manchester Evening News lui a attribué la note de sept sur dix et a salué « une bonne prestation lors d’une nouvelle grande soirée pour lui ». Car la sortie de Samba n’était pas un événement isolé. C’était déjà sa deuxième titularisation de la saison, encore à ses débuts. La première remontait à la mi-septembre, en Carabao Cup contre Norwich City. Là encore, il avait joué attaquant.

Un choix sans aucun doute audacieux à l’époque, mais qui s’était révélé payant. Samba avait inscrit un doublé et ManCity s’était largement imposé 5-0. D’autant que Maresca avait ensuite avoué ne l’avoir essayé à ce poste inhabituel que peu de temps auparavant. « Quand j’ai décidé, au cours des trois ou quatre derniers jours, de l’aligner en numéro neuf, je lui ai demandé s’il avait déjà joué attaquant. Il m’a répondu que non, jamais. Mais je pense qu’il peut le faire. Ce n’est certainement pas un numéro neuf, mais il a été bon. »

Le Daily Mail avait titré avec un peu d’emphase : « Une nouvelle star est née ». Un engouement s’était aussitôt emparé des réseaux sociaux. Samba, enthousiaste, avait déclaré : « Faire des débuts pareils, c’est tout simplement incroyable. J’avais du mal à y croire. Ce n’est que le début, j’ai une grande carrière devant moi. »

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Peu de perspectives de temps de jeu : Samba sera-t-il prêté ?

Samba est néanmoins retourné chez les jeunes, avant de devoir attendre plus d’un mois sa troisième convocation, au total, dans le groupe professionnel. Il a ensuite réussi avec brio ses débuts en Ligue des champions. Il avait figuré pour la première fois dans le groupe de Maresca lors de la 3e journée de Premier League, sans entrer en jeu. À l’avenir aussi, son temps de jeu devrait rester plutôt sporadique. Lors de la défaite 2-1 en championnat contre Aston Villa ce week-end, son nom ne figurait de nouveau pas sur la feuille de match. En revanche, il a de bonnes chances de jouer mercredi soir contre Brighton, en Coupe de la Ligue : Haaland, le titulaire indiscutable en attaque, fait partie des cinq stars de City laissées au repos et absentes du groupe.

Les perspectives d’autres apparitions s’assombriront encore avec le retour de Semenyo dans quelques semaines. D’autant que la concurrence à son poste de prédilection, dans l’axe du milieu de terrain, est immense, avec Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi ou encore Enzo Fernandez. Selon Sky, un prêt cet hiver est donc envisagé, même si aucune solution ne se dessine pour l’instant. Un départ définitif n’est en revanche pas à l’ordre du jour, compte tenu de son potentiel. D’autant que le club fait face à un avenir incertain en raison des sanctions qui le menacent dans le cadre du scandale financier : outre une interdiction de recrutement, il doit même envisager la possibilité d’une relégation forcée.

Samba, né à Macclesfield, non loin de là, se sent visiblement très bien à Manchester. Il porte le maillot bleu ciel depuis les moins de 9 ans. Son frère aîné Tyrone joue en outre au poste d’ailier gauche avec les moins de 21 ans. Il a même pris place une fois sur le banc en Ligue des champions la saison dernière et a encouragé son petit frère depuis les tribunes mardi dernier. Emerson, 12 ans, un autre membre de la famille Samba, est lui aussi sous contrat avec le club.

Floyd a récemment raconté qu’Emerson et lui jouent encore régulièrement au football dans le jardin familial. « Ça joue dur », a-t-il expliqué. Le benjamin, actuellement défenseur, est agressif et « si grand » qu’il lui arrive « déjà à l’épaule ». Emerson veut suivre les traces de son père, Christopher Samba, qui compte 171 apparitions en Premier League et a également disputé 20 matches de Bundesliga avec le Hertha Berlin.

Des parallèles avec Jamal Musiala : Samba sera-t-il le prochain espoir de la DFB ?

C’est dans la capitale que l’imposant défenseur central a rencontré sa femme Theresa, ce qui pourrait aussi réjouir durablement la DFB. Samba, qui a suppléé Haaland, possède ainsi la nationalité allemande. Sous la direction de l’entraîneur Hanno Balitsch, il a déjà fait ses débuts avec la sélection des moins de 19 ans peu après son doublé contre Norwich, alors que ce grand espoir avait auparavant joué avec les équipes de jeunes des Three Lions. Outre le maillot anglais, il pourrait aussi porter celui de la France, ou celui du Congo, comme son père autrefois.

Samba n’est bien sûr pas encore obligé de choisir une sélection. Il souhaite prendre son temps. Nicolo Tresoldi en est un parfait exemple : malgré son remarquable total de buts, il veut attendre la fin de l’Euro Espoirs avant de décider s’il choisira ou non l’Allemagne avec la sélection de la DFB. L’Italie courtise elle aussi activement ce buteur qui, grâce à ses origines diverses, comme Samba, pourrait également jouer pour l’Argentine. Samba fait par ailleurs honneur à son nom de famille, si on le prend au pied de la lettre. Dribbles, toucher de balle et vision du jeu : le jeune joueur dégage sur le terrain un certain flair brésilien.

Des parallèles avec Jamal Musiala se dessinent également. Le joueur d’exception du Bayern Munich a lui aussi évolué dans les équipes de jeunes anglaises durant son enfance. Après deux apparitions avec les moins de 16 ans allemands, il a encore joué pour les moins de 17 ans et les Espoirs anglais, avant que le joueur, aujourd’hui âgé de 23 ans, ne choisisse la DFB en 2021. Depuis, il a porté à 46 reprises le maillot frappé de l’aigle.

L’avenir dira si Samba suivra un parcours similaire. Beaucoup d’éléments laissent en tout cas penser que son avenir sera prometteur.