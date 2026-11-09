Un remplaçant hors de prix : la maladie de Kompany contrarie le plan de United, et un nom célèbre menace Carrick

Le flou continue d'entourer l'avenir de Michael Carrick avec Manchester United, malgré sa réussite à sauver la situation face à Aston Villa dans les derniers instants, les dirigeants du club n'ayant pas tranché leur position finale quant à son maintien à la tête du staff technique.

Manchester United a affiché un état d'esprit combatif différent lors des deux dernières rencontres, en s'imposant 3-2 face à la Roma en Ligue des champions, après avoir été mené de deux buts, puis en faisant match nul 4-4 contre Aston Villa en Premier League, après avoir été mené à deux reprises (2-0 et 4-2).

Selon le journaliste Alex Crook, l'ambiance était calme au centre d'entraînement de Carrington ce matin, le maintien de Carrick à son poste étant jugé probable pour la période actuelle, mais son avenir reste incertain.

Crook a précisé que la direction de Manchester United avait prévu d'évaluer la situation de l'entraîneur durant la trêve internationale, après avoir étudié la possibilité d'un changement technique, plus tôt, à la suite du match nul contre Bournemouth.

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Le journaliste de talkSPORT a indiqué que l'une des options envisagées consiste à renforcer le staff technique de Carrick avec de nouveaux éléments.

Il a expliqué que ce plan était sur le point d'être mis en œuvre, plus tôt, après que le club avait inscrit l'Anglais Aaron Danks, adjoint de l'entraîneur du Bayern Munich, dans ses calculs l'été dernier, mais son départ maintenant, en milieu de saison, paraît hautement improbable, surtout après qu'il a assumé de plus grandes responsabilités et réussi dans l'exercice de ses fonctions durant la période de maladie de Vincent Kompany.

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Pochettino, une alternative au prix fort

Dans le cadre de la recherche d'alternatives potentielles, Crook a révélé que Mauricio Pochettino serait ravi d'avoir l'opportunité de diriger Manchester United, sachant qu'il entraîne actuellement la sélection des États-Unis.

Ainsi, le technicien argentin reste l'un des noms associés à la possibilité d'assumer cette mission, si la direction de Manchester United décidait de se séparer de Carrick, compte tenu de sa grande expérience en Premier League, après son parcours historique avec Tottenham, puis avec Chelsea, selon ce qu'a rapporté le site Yahoo Sport.

Pochettino a mené Tottenham à terminer dans les quatre premières places quatre fois consécutivement malgré son budget modeste sur le marché des transferts. Tottenham a également atteint la finale de la Ligue des champions 2018-19 durant sa période à sa tête.

Le technicien argentin a ensuite obtenu la sixième place en championnat avec Chelsea, et les a également menés en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Coupe d'Angleterre avant de partir d'un commun accord après une seule saison.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est lié par un contrat avec la sélection des États-Unis, et Manchester United devrait donc verser des indemnités élevées s'il voulait s'assurer ses services.

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