Il y a un an, Lennart Karl perçait au FC Bayern. Il inscrivait son tout premier but avec l’équipe première munichoise contre le Club Bruges, devenant ainsi le plus jeune buteur allemand de l’histoire de la Ligue des champions. Ce but n’était pas seulement historique, il était aussi particulièrement beau : un superbe dribble, puis une frappe précise dans la lucarne droite. Les supporters du FC Bayern l’ont même élu but du mois d’octobre.

L’ailier droit, alors âgé de seulement 17 ans, faisait ainsi les gros titres dans toute l’Europe. L’engouement a vite pris des formes insolites. Le consultant anglais Micah Richards a par exemple récité en direct à la télévision un poème qu’il avait lui-même écrit sur Karl : « Le jeune Karl Lennart, avec la sérénité d’un sage, joue bien au-delà de son âge. Avec panache et fougue, il porte le Bayern plus haut. Une étoile qui illumine la scène, surgissant sous les projecteurs. Il est assurément sur la bonne voie. »

Karl a également marqué lors de ses deux apparitions suivantes en Ligue des champions, contre Arsenal et le Sporting Lisbonne. Il a ainsi détrôné Kylian Mbappé comme plus jeune joueur à avoir trouvé le chemin des filets lors de trois matches consécutifs dans la compétition. Cet automne 2025, Karl dégageait une merveilleuse légèreté. Le souvenir suscite aujourd’hui de la nostalgie, car cette légèreté a disparu depuis longtemps. C’est précisément en Ligue des champions, là où il s’était révélé au grand public, qu’il vient de connaître le point le plus bas de sa carrière professionnelle à ce jour.

Lors du match nul 3-3 contre Viking Stavanger, l’entraîneur Vincent Kompany l’a titularisé pour la troisième fois cette saison. Le bilan de Karl : deux tirs sans danger, aucun dribble réussi, aucun duel remporté, un contre-pressing insuffisant sur l’action du 0-2, une sortie à la mi-temps. Qu’est-il arrivé au prodige ?

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La passionnante première saison de Lennart Karl s’est achevée par un forfait pour la Coupe du monde

Revenons d’abord à une visite dans un club de supporters lors de la dernière trêve hivernale. Karl y avait qualifié le Real Madrid de « club de mes rêves », déclenchant, comme on pouvait s’y attendre, de vifs débats. Pour la première fois, il se retrouvait sous les projecteurs pour autre chose que ses performances sportives.

Au début de la seconde partie de saison, Karl s’est montré nettement moins en vue et moins inspiré qu’à l’automne. Une action contre le TSG Hoffenheim, début février, en est l’illustration : il s’était empêtré dans une interminable série de passements de jambes. Le ballon avait fini en touche et son adversaire Alexander Prass avait levé le pouce d’un air moqueur. Soudain, Karl passait aussi parfois l’intégralité d’un match sur le banc. À partir de mars, il a de nouveau brillé, avant d’être stoppé par une déchirure musculaire à la cuisse.

Apparemment désireux de se faire remarquer même pendant sa convalescence, Karl est apparu dans les tribunes de l’Allianz Arena pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, son « club de rêve », vêtu d’une étrange tenue entièrement rose. Comme ses propos sur le Real, ce choix a suscité des débats publics : en a-t-il le droit ? Bien sûr que oui ! Mais savoir si l’attention que cela attire inévitablement favorise sa concentration sur le football est une tout autre question.

Karl a fait son retour à temps pour la dernière ligne droite de la saison et a terminé son premier exercice avec un total impressionnant de 1 984 minutes de jeu et 17 contributions décisives, un chiffre encore plus remarquable. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann l’a logiquement retenu pour la Coupe du monde, allant même jusqu’à envisager de le titulariser. Karl était considéré comme le grand espoir de l’Allemagne, jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle déchirure musculaire à l’entraînement et doive quitter le rassemblement de la sélection allemande en larmes. Une rééducation à la place du Mondial.

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Lennart Karl : un but à Elversberg, mais pas vraiment une victoire personnelle

Karl a manqué toute la préparation du FC Bayern et n’a fait son retour qu’en entrant en jeu contre le VfB Stuttgart lors de la première journée de Bundesliga. « Le chemin a été très, très difficile », confiait-il alors en revenant sur cette période. C’est précisément lors de sa première titularisation, contre Schalke 04 début septembre, que le FC Bayern a connu son premier faux pas de la saison.

Contre le SV Elversberg, Karl a de nouveau été titularisé et a même marqué. Pourtant, il ne donnait pas l’impression d’être l’un des gagnants de ce match. D’une part, à cause de sa célébration inutilement provocatrice devant la tribune des supporters d’Elversberg, qui l’ont ensuite systématiquement sifflé. D’autre part, parce que Kompany l’a sorti dans le cadre d’un quadruple changement immédiatement après l’égalisation d’Elversberg. Ce n’est qu’avec cette nouvelle composition que les Munichois ont haussé le ton et fini par s’imposer 2-1.

Karl a manqué la démonstration suivante contre l’Union Berlin en raison de problèmes musculaires. Avec l’équipe d’Allemagne, il est resté discret pour sa première apparition sous les ordres de Jürgen Klopp. Et voilà maintenant cette sortie à la mi-temps à Stavanger.

Lennart Karl au FC Bayern : ses coéquipiers aussi sont à la peine

De telles fluctuations sont tout à fait normales dans la progression d’un joueur de 18 ans. Si certains évoquent déjà une crise à propos de sa situation actuelle, cela témoigne avant tout de la rapidité de ses progrès la saison passée. Supporters et dirigeants ne voient plus Karl comme un simple talent, mais comme un membre à part entière de l’effectif. Les attentes sont à la hauteur. Une chose est également claire : celui qui choisit de susciter la controverse (le Real comme club de rêve, la tenue rose, la série de passements de jambes, la célébration devant les supporters d’Elversberg) s’expose davantage au regard du public. Les jugements deviennent alors plus tranchés, dans un sens comme dans l’autre.

Sur le terrain, l’audace de Karl est fondamentalement une grande qualité. Ce n’est pas un joueur qui se contente d’assurer le service minimum. Dans ses actions, ses dribbles et ses tirs, il aime prendre beaucoup de risques. Résultat : soit rien ne fonctionne, soit il est exceptionnel. Plus encore que d’autres footballeurs, Karl dépend donc de sa forme, de sa dynamique, de sa légèreté. Tout cela lui manque actuellement. Un jour, ces qualités reviendront soudainement. Au printemps dernier déjà, il avait retrouvé son éclat après des semaines difficiles. On peut encore lui accorder le droit de traverser de telles périodes et de les aborder sereinement. Mais pour s’imposer durablement au FC Bayern, il devra progressivement gagner en régularité, notamment dans son travail sans ballon.

Compte tenu de l’effectif réduit et du calendrier chargé, Karl continuera forcément à avoir des occasions de jouer, d’autant que ses coéquipiers de l’attaque munichoise sont eux aussi à la peine pour diverses raisons. Ismael Saibari, entré à sa place à la mi-temps à Stavanger, a lui-même été remplacé en fin de match. Jamal Musiala travaille encore à son retour. Serge Gnabry est seulement en train de retrouver son meilleur niveau après sa blessure. Luis Diaz semble crispé depuis des semaines. Michael Olise sera suspendu pour le prochain match de Ligue des champions contre Arsenal après son expulsion à Stavanger. Peut-être cette scène, la plus prestigieuse de toutes, est-elle précisément celle qu’il faut à Karl pour signer son grand retour.