Un recruteur réclame plusieurs millions d'euros à l'Ajax et saisit la cour d'appel

Le transfert d’Antony à Manchester United continue de hanter l’Ajax, des années plus tard. Ce transfert record de 95 millions d’euros – toujours le plus onéreux de l’histoire du club – s’est transformé en un véritable casse-tête juridique. En juin, la cour d’appel d’Amsterdam rendra son verdict dans cette affaire qui traîne depuis des années et porte sur plusieurs millions d’euros, rapporte Voetbal International.

Parti d’Amsterdam en 2022 pour un montant record, le Brésilien a finalement généré une perte considérable pour Manchester United, qui l’a cédé l’an dernier au Real Betis pour seulement 22 millions d’euros. Entre-temps, les réclamations se sont accumulées contre l’Ajax au sujet de cette transaction. Antony avait déjà trouvé un accord avec son ancien club concernant les amendes qui lui avaient été infligées.

L’agent Junior Pedroso avait également réclamé une partie des recettes. Il s’est finalement vu attribuer 1,25 million d’euros à l’issue d’un arbitrage.

Le recruteur et agent Peter Gerards réclame à son tour environ deux millions d’euros, affirmant avoir présenté Antony et Lisandro Martínez au club et donc avoir droit à une partie des bénéfices.

L’Ajax invoque un accord antérieur par lequel Gerards aurait été définitivement réglé. Le club affirme que toutes ses obligations ont ainsi été remplies. Gerards conteste cette interprétation, soutenant que les transferts futurs n’étaient pas couverts par cet accord.

En 2024, le tribunal a tranché en faveur de l’Ajax, mais Gerards a fait appel. Le dossier est désormais entre les mains de la cour d’appel, où les positions des deux parties restent diamétralement opposées. Une tentative de règlement à l’amiable a déjà échoué.

Au-delà du litige, ce dossier illustre la opacité du marché des transferts : malgré les règles de la FIFA, une part considérable des indemnités échoit encore à des intermédiaires. Dans le dossier Antony, plusieurs millions ont déjà pris cette direction.

Au sein de l’Ajax, ce dispositif impliquant des recruteurs externes a suscité des tensions. Les recruteurs internes, dont l’ancien responsable du recrutement Hans van der Zee, n’étaient pas informés de ces accords et ont ensuite jugé cette méthode de travail inhabituelle. La collaboration avec Gerards s’est terminée en 2020.

Le verdict définitif de la cour sera rendu le 9 juin ; il dira si l’Ajax doit verser une indemnité à Gerards.