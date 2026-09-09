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Un record vieux de 87 ans battu : Ronaldo place Al-Nassr sur le trône du football mondial

C. Ronaldo
Al Nasr FC vs Abha
Al Nasr FC
Abha
Saudi Pro League
Atletico Tucuman vs River Plate
Atletico Tucuman
River Plate
Primera - Apertura
Portugal
Arabie saoudite
Argentine

« Al-Alami » poursuit son passe-temps favori

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a placé le club saoudien sur le trône du football mondial, après avoir battu un record vieux de 87 ans.

Al-Nassr a accueilli Abha, ce mercredi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

À la 22e minute de la rencontre, Ronaldo a ouvert le score pour le club de la capitale, après avoir converti un centre, adressé par le Brésilien Angelo sur un corner, au fond des filets d'une tête.

Selon les chaînes « Thmanyah », diffuseurs du championnat saoudien, Al-Nassr a égalé la plus longue série de matchs consécutifs avec un but marqué en championnat national dans l'histoire du football mondial, un record qui était détenu par le club argentin de River Plate.

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Le club argentin avait réussi à marquer lors de 93 matchs consécutifs en championnat national, entre 1936 et 1939, et ce record a tenu jusqu'à ce qu'Al-Nassr le batte 87 ans plus tard.

Le club a atteint son 93e match consécutif avec un but marqué en Roshn Saudi League face à Abha, après avoir entamé cette série le 8 décembre 2023, lors de la victoire 4-1 contre Al-Riyadh.

Al-Nassr dispose d'une occasion en or de s'emparer seul du sommet de cette série, lorsqu'il se déplacera chez Al-Khaleej, samedi prochain, sur la pelouse du stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

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