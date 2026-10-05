Un record rare après 95 ans : Esposito sur les traces d'une légende de l'Italie

Francesco Pio Esposito a renforcé son statut de l'un des visages les plus marquants de la nouvelle génération de la sélection italienne, en inscrivant le troisième but lors de la victoire de l'Italie face à la Turquie 3-1 lundi soir au stade Renato Dall'Ara de Bologne, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations.

L'attaquant de l'Inter est entré en jeu à la 55e minute en remplacement de Gianluca Scamacca, et il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser son empreinte : il a signé le troisième but à la 87e minute.

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Ce but est devenu le septième en sélection pour Esposito, à un âge ne dépassant pas 21 ans, faisant de lui le deuxième joueur seulement dans l'histoire de l'Italie à atteindre ce total avant d'avoir 21 ans, après la légende Giuseppe Meazza, qui avait marqué son septième but le 25 janvier 1931 à l'âge de 20 ans et 155 jours, selon les données du réseau Opta.









L'Italie a porté son total à 7 points, occupant la deuxième place du groupe 1 avec 3 points de retard sur la France, en tête, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 6 points et que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.