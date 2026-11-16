Partager Suivez GOAL sur Google

L'Allemagne a livré l'un de ses matchs les plus aboutis en Ligue des nations en infligeant une manita aux Pays-Bas, ce lundi, lors de la sixième journée de la phase de groupes. Un score fracassant pour les Pays-Bas, qui abordaient la rencontre avec une grande confiance après des prestations offensives remarquables, mais l'Allemagne a imposé son rythme et converti ses occasions en buts sans le moindre état d'âme.

Publicité

Plus qu'un lourd revers, cette manita constitue un chiffre rare dans l'histoire des Pays-Bas en compétition officielle. La dernière fois que les Pays-Bas avaient encaissé cinq buts lors d'un match officiel remontait au 16 juillet 1952, face au Brésil (B), en tour préliminaire des Jeux olympiques, selon les statistiques de Stats Foot.

Selon la même source, les Pays-Bas avaient déjà concédé cinq buts à une autre occasion, mais lors d'un match amical face à la Belgique, le 4 septembre 1999.

Il s'agit désormais de la plus lourde défaite « officielle » de l'histoire de la sélection néerlandaise. Les Pays-Bas avaient subi un revers encore plus sévère le 21 octobre 1959, battus 7-0 par l'Allemagne, déjà, lors d'un match amical.

Cette défaite met en lumière un étonnant paradoxe historique : en l'espace de trois jours seulement, les Pays-Bas sont passés d'une large victoire 7-0 contre la Grèce à une défaite 5-0 face à l'Allemagne. Le statisticien espagnol Alexis, connu sous le nom de « Mister Chip », a rappelé que la Turquie avait vécu un scénario similaire lors de la Coupe du monde 1954 : victorieuse de la Corée du Sud 7-0, elle s'était inclinée 7-2 face à l'Allemagne trois jours plus tard seulement. Ironie de l'histoire, les Pays-Bas eux-mêmes avaient déjà connu de tels montagnes russes face à l'Allemagne en octobre 1959, en battant la Belgique 9-1 avant de s'incliner 7-0 contre les Allemands, mais 17 jours séparaient alors les deux rencontres.

Publicité Publicité

Lire aussi : « Figo le mercenaire », une polémique politique rouvre la blessure de la trahison envers Barcelone

Related Topics

L'Allemagne a su exploiter les espaces dans le dos de la défense néerlandaise, notamment lorsque le pressing offensif des Pays-Bas montait d'un cran. La sélection allemande est apparue plus structurée dans les transitions rapides, avec une capacité évidente à transformer la possession et la provocation en ballons dangereux dans la surface de réparation.

Malgré une ligne d'attaque redoutable, les Pays-Bas ont affiché une fragilité dans leur équilibre défensif face à un adversaire rapide et organisé. L'équipe néerlandaise, qui avait l'avantage dans la création d'occasions, s'est vue sanctionnée sur-le-champ à chaque erreur de couverture ou retard dans le repli défensif.

Publicité

Lire aussi : 30 minutes ? Mourinho prépare une surprise pour Vinicius

Grâce à ce résultat, l'Allemagne s'est assuré la première place du groupe 2 de la Ligue A avec 11 points, devant les Pays-Bas à la faveur des confrontations directes, ces derniers restant bloqués à 11 points eux aussi. Les deux sélections se qualifient ainsi ensemble pour les quarts de finale. La Grèce a porté son total à 11 points après sa victoire 1-0 face à la Serbie, mais termine troisième du groupe, tandis que la Serbie, lanterne rouge sans le moindre point, est assurée de redescendre directement en Ligue B.

Publicité

Lire aussi : des protestations portugaises menacent son projet, Alves dans une situation peu enviable