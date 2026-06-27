Un record intact depuis des décennies : le gardien de l’Espagne frôle l’histoire

Onaï Simón, gardien de l’équipe d’Espagne et de l’Athletic Bilbao, se trouve à 50 minutes de surpasser le record de l’icône du Real Madrid, Iker Casillas, pour la plus longue série sans encaisser avec « La Roja ». Un exploit qui viendrait couronner son parcours remarquable lors de la Coupe du monde 2026.

Selon la chaîne Cadena Ser, le gardien basque, qui a terminé la phase de groupes sans encaisser le moindre but face au Cap-Vert, à l’Arabie saoudite et à l’Uruguay, est devenu le premier portier de l’histoire de l’Espagne à réaliser cet exploit en phase de groupes de la Coupe du monde, confirmant ainsi la confiance que lui accorde le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a ainsi mis fin aux polémiques concernant la concurrence avec Juan García, et David Raya.

Le prochain match des 16es de finale, face à l’Algérie ou l’Autriche, offrira à Unai une occasion en or de dépasser le record légendaire de Casillas, source de motivation supplémentaire au-delà de la simple qualification pour le tour suivant, d’autant plus que cette marque revêt une importance symbolique majeure au regard de l’héritage laissé par l’ancien gardien du Real Madrid.

Son ambition ne s’arrête pas là : il lui suffit de 89 minutes de plus sans encaisser pour ravir le record mondial de clean sheets consécutifs en Coupe du monde, détenu depuis des décennies par l’Italien Walter Zenga.

Le portier basque, vainqueur du dernier Euro et de la Ligue des Nations malgré une blessure au poignet survenue pendant le tournoi continental, confirme son engagement et son mental de compétiteur après s’être imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Liga.

De la Fuente a ainsi mis fin à la polémique sur le poste de titulaire en lui accordant dès le départ sa pleine confiance, une décision qui porte aujourd’hui ses fruits alors que le gardien s’apprête à inscrire son nom en lettres d’or dans les annales de la sélection espagnole et dans l’histoire de la Coupe du monde.