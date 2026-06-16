Un record historique français… Mbappé égale Messi et se rapproche du plus grand exploit

Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, a égalé le record de la légende Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, en inscrivant un but lors de la Coupe du monde face au Sénégal.

L’attaquant a frappé à la 66^e minute au stade MetLife, lors de la première journée du groupe 9, pour permettre aux Bleus de prendre l’avantage.

Servi par une passe décisive de son coéquipier Michael Olise, la star du Real Madrid a conclu l’action d’une frappe puissante qui a battu Édouard Mendy, offrant ainsi l’avantage aux Bleus.

Avec ce 13e but en Coupe du monde, l’attaquant français dépasse la légende brésilienne Pelé (12 buts) et rejoint Messi, qui s’apprête à disputer sa sixième édition.

La « Pulga » pourrait toutefois repasser devant en cas de but face à l’Algérie, mercredi matin, lors de la rencontre du groupe J.

Selon Opta, Mbappé rejoint ainsi Just Fontaine en tête du classement des buteurs français en Coupe du monde.

Il lui manque encore trois réalisations pour rejoindre l’Allemand Miroslav Klose, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, et quatre pour s’emparer seul de ce record prestigieux.