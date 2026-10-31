Un record historique en jeu : Mbappé à la poursuite de sa 24e victime en Liga

Kylian Mbappé a vécu une soirée de Clasico exceptionnelle, après avoir conduit le Real Madrid à la victoire face au Barça au Camp Nou en inscrivant un doublé, ajoutant ainsi deux nouveaux buts à son compteur face au club catalan.

Avec ce doublé, la star française a porté son total à 14 buts dans les filets du Barça au cours de sa carrière professionnelle, tout en atteignant la barre des 100 buts sous le maillot du Real Madrid, un accomplissement réalisé dès le début de sa troisième saison avec le club merengue.

Mais Mbappé n'entend pas s'arrêter là, puisqu'il a inscrit 14 buts cette saison, dont 11 en Liga, continuant ainsi la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat espagnol et pour le Soulier d'or européen.

Et avant d'affronter le Racing, la star française attend un nouveau défi : préserver son bilan parfait face à toutes les équipes qu'il a rencontrées en Liga.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

Selon le quotidien espagnol « AS », Mbappé a inscrit 67 buts sous le maillot du Real Madrid en 75 matches de Liga, a affronté 23 équipes dans la compétition et a réussi à marquer contre tous ses adversaires sans exception.

L'attaquant français n'a pas manqué de faire trembler les filets lors de la troisième journée face à Malaga, la première des trois équipes récemment promues qu'a rencontrées le Real Madrid, puis il a marqué lors de la sixième journée face à Elche, trouvant ainsi le chemin des filets de la seule équipe contre laquelle il n'avait pas encore réussi à marquer jusqu'alors.

Et à présent, il s'apprête à affronter le Racing, qui sera la 24e équipe différente qu'il rencontre en Liga, avant d'affronter le Deportivo juste après et avant les fêtes de fin d'année.

Mbappé doit marquer contre ces deux équipes pour préserver son bilan parfait consistant à avoir trouvé le chemin des filets de tous ses adversaires dans la compétition.

La Real Sociedad est en tête de la liste des équipes favorites de Mbappé, après qu'il lui a inscrit sept buts en 4 matches.

Le Barça arrive en deuxième position avec 6 buts en 4 Clasicos et, outre le doublé inscrit dimanche, il avait marqué un but lors de la victoire du Real Madrid sur le score de 2-1 la saison dernière au stade Santiago-Bernabéu, et avait également signé un triplé dans les filets du club catalan il y a deux saisons au stade de Montjuïc.

Villarreal et le Séville FC ont encaissé 5 buts chacun de la part de la star française, tandis qu'à l'inverse, Mbappé n'a inscrit qu'un seul but dans les filets de Malaga, d'Elche et du Real Majorque. Et Majorque a été l'adversaire le plus difficile pour lui, puisqu'il n'a pas réussi à marquer plus d'un but en 4 confrontations.

Getty Images

Une série de buts

Mbappé est revenu de la dernière trêve internationale dans un état de forme et d'efficacité remarquables, après avoir inscrit 6 buts et délivré une passe décisive lors des 5 derniers matches du Real Madrid.

L'une de ses frappes a heurté le poteau face à Villarreal, dès son retour de la trêve, mais il n'a pas cessé de faire trembler les filets par la suite.

Il a marqué face à la Roma, puis a signé un doublé dans les filets du Séville FC, son premier but dans cette rencontre étant son plus beau sous le maillot du Real Madrid à ce jour, avant de marquer un but et d'en délivrer un autre face à Leipzig, puis de revenir inscrire un nouveau doublé grâce auquel il a conduit le club merengue à la victoire lors du Clasico.

Mbappé a réussi à inscrire le premier but du match à 4 reprises, face à la Real Sociedad, à l'Inter Milan, au Rayo Vallecano et au Barça, et il a également marqué le premier but du Real Madrid face à la Roma, après avoir égalisé suite à l'ouverture du score de De Ron pour l'équipe adverse.

Selon ces chiffres, le Real Madrid aurait perdu 7 points en Liga et 4 points en Ligue des champions sans les buts de la star française.

Ces chiffres reflètent l'ampleur de la grande confiance que place l'entraîneur portugais José Mourinho en Mbappé, qui est le joueur le plus utilisé sous sa direction, après avoir disputé 1161 minutes.

L'attaquant français a été titulaire lors de tous les matches, et l'entraîneur ne l'a remplacé qu'à 3 reprises, pour manquer seulement 9 minutes.

Mbappé espère dimanche saisir l'occasion de poursuivre son bilan parfait et de conserver sa supériorité face aux 24 équipes qu'il affronte en Liga sans exception.