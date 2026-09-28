Après la victoire à l'arraché de la France face à la Belgique, le suspense ne s'est pas limité au but de Michael Olise dans les derniers instants, mais s'est étendu à une série de chiffres marquants qui ont reflété le début de l'ère Zinédine Zidane avec les Bleus, et confirmé la présence de plusieurs stars de la sélection dans ce nouveau tableau.

Le compte « Stats Foot » français rapporte : « L'équipe de France a remporté 11 victoires en 2026, soit le plus grand nombre de victoires sur une année civile depuis 2018, lorsque les Bleus en avaient signé 12. »

Michael Olise a continué à inscrire son nom dans les débuts de l'ère Zidane, en devenant le premier joueur à contribuer directement aux deux premiers buts d'un nouveau sélectionneur de l'équipe de France depuis Éric Cantona sous la houlette de Gérard Houllier en 1992, après avoir marqué un but et en avoir délivré un autre.

Olise a par ailleurs atteint 18 contributions décisives lors de ses 27 premiers matches internationaux avec la France, avec 8 buts et 10 passes décisives, devenant ainsi le premier joueur à réaliser un tel total depuis Youri Djorkaeff en 1997, lorsqu'il avait contribué à 22 buts au cours de ses 27 premiers matches.









Les statistiques de la France ont également mis en lumière le duo formé par Désiré Doué et Bradley Barcola, la sélection s'étant imposée lors des sept matches où les deux joueurs ont évolué ensemble.

Sur le plan des clean sheets, la France a signé son deuxième match sans encaisser de but lors de ses 14 dernières rencontres disputées en l'absence de Dayot Upamecano, après la victoire face à l'Allemagne sur un clean sheet le 8 juin 2025.