Selon certains rapports de presse, le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, qui fait l'objet de vives critiques en Espagne depuis sa blessure au genou survenue lors d'un match avec sa sélection, a eu une altercation verbale avec José Mourinho, l'entraîneur des Merengues, hier mardi. Ces mêmes rapports indiquent que le technicien portugais a réprimandé son attaquant tout en lui promettant de le défendre publiquement.

Les prochaines déclarations publiques de José Mourinho seront scrutées de près en Espagne, et l'entraîneur du Real Madrid devrait faire face à une avalanche de questions concernant la situation récente de Kylian Mbappé.

En effet, depuis sa blessure au genou gauche lors du match France-Turquie du 25 septembre, dans le cadre de la Ligue des nations, le capitaine de l'équipe de France fait l'objet de vives critiques en Espagne. Les images de sa soirée dans une boîte de nuit parisienne avec sa compagne Esther Expósito, ainsi qu'une vidéo de sa randonnée à vélo dans les Alpes suisses, ont suscité une colère considérable à Madrid.

Beaucoup voient dans ce comportement un défi lancé par Kylian Mbappé au Real Madrid. Un journaliste de « Radio Marca » a ainsi expliqué que le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avait demandé à la direction du club de soutenir sa candidature au Ballon d'or 2026, mais que sa requête s'était heurtée à un refus, s'interrogeant : « Est-il possible que cela ait provoqué certaines tensions en coulisses ? ».

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Selon le réseau « RMC Sport », l'inquiétude reste bien réelle dans la capitale espagnole, et de nombreuses théories et rumeurs alimentent les débats. La dernière en date a été évoquée la nuit dernière dans l'émission « El Chiringuito » : José Mourinho aurait abordé cette inquiétude directement avec son attaquant hier mardi, en tête-à-tête, au centre d'entraînement du Real Madrid, Valdebebas.

José Mourinho s'est entretenu en privé avec Kylian Mbappé au petit-déjeuner et, au cours de cette conversation, l'a sévèrement réprimandé en lui disant : « Tu es (terme grossier) », mais l'entraîneur portugais a ajouté : « À l'extérieur, je te défendrai quand on m'interrogera, mais ici, non, je ne te défendrai pas ».

Après avoir repris les entraînements individuels lundi, le joueur français espérait participer au match contre Villarreal en Liga samedi prochain, sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Mais selon l'émission « El Chiringuito », il pourrait se retrouver sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la rencontre, aux côtés de Vinicius Junior.

Cette hypothèse se renforce étant donné que Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers mardi. Après la réprimande de José Mourinho, les rapports indiquent en effet que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a pris un jet privé en fin de matinée pour passer la journée à Paris, avec l'accord du Real Madrid, et serait rentré à Madrid peu après 21 heures.



