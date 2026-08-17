Un rebondissement choc empêche le départ de la star argentine vers la Serie A

Le gardien argentin d'Aston Villa, Emiliano Martínez, ne rejoindra pas la Juventus cet été, à l'issue de discussions menées entre les deux clubs.

Le journal « The Athletic » avait rapporté qu'Aston Villa avait reçu une nouvelle offre de la Juve pour recruter le gardien, âgé de 33 ans, les négociations ayant contribué à réduire l'écart entre les deux clubs concernant le montant de la transaction. Les conditions personnelles du gardien argentin ne posaient par ailleurs pas de problème.

Mais la Juventus ne poursuivra pas l'opération et portera désormais son attention vers d'autres cibles au poste de gardien de but.

Cela intervient alors qu'Aston Villa est parvenu à un accord pour recruter le gardien de Parme, Zion Suzuki, que le club considère comme son premier choix pour la prochaine saison 2026-2027.

Aston Villa a commencé à faire avancer les négociations pour boucler le transfert de Suzuki, en parallèle des discussions qui se poursuivent au sujet de l'avenir de Martínez. L'international japonais doit rejoindre le club anglais, indépendamment de l'avenir de Martínez.

Martínez, qui avait signé un nouveau contrat de 5 ans avec Aston Villa en 2024, avait déjà été fortement associé à un départ du club l'été dernier également.

Manchester United était entré en négociations avec lui et avait présenté une offre pour le recruter sous forme de prêt dans les dernières phases du marché des transferts, mais l'offre s'était heurtée à un refus.

Malgré cela, Martínez a continué à jouer un rôle essentiel avec Aston Villa la saison dernière, disputant 44 matchs et contribuant à la quatrième place de l'équipe de l'entraîneur Unai Emery en Premier League, en plus du sacre en Ligue Europa.

Martínez a également été l'un des joueurs les plus en vue de l'Argentine lors de la Coupe du monde cet été, titulaire dans tous les matchs de la sélection de son pays, avant de s'incliner face à l'Espagne en finale.

Martínez a disputé 256 matchs avec Aston Villa depuis son arrivée au club en provenance d'Arsenal en septembre 2020.

En cas de départ, cela s'inscrirait dans un été marqué par d'importants changements dans les rangs d'Aston Villa, après les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et Lucas Digne.