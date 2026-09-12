Un raté incroyable coûte la victoire à Go Ahead Eagles contre le FC Groningue

Go Ahead Eagles et le FC Groningue se sont partagé les points samedi soir. L’équipe à domicile est revenue au score tard dans le match, de manière méritée, grâce à son meilleur buteur Søren Tengstedt, mais Stefan Ingi Sigurdarson a ensuite manqué une énorme occasion d’inscrire le but de la victoire. Le score est donc resté à 1-1.

Dans un match attrayant, Groningue a ouvert le score de manière quelque peu surprenante à l’Adelaarshorst. Brynjólfur Willumsson a frappé puissamment depuis l’entrée de la surface et a vu sa tentative finir au fond des filets en passant devant le gardien Kjetil Haug : 0-1.

Go Ahead a donc dû courir après le score et Groningue a été repoussé de plus en plus bas. Tengstedt a été l’homme le plus dangereux du côté des locaux et a cru égaliser d’un subtil lob, mais Etienne Vaessen a sorti un très bel arrêt.

Après la pause, l’équipe de Joseph Oosting a accentué encore davantage la pression, avec des occasions pour Thibo Baeten et Stefan Ingi Sigurdarson. Pourtant, les joueurs de Groningue ont longtemps tenu bon.

À la 82e minute, Go Ahead a enfin obtenu ce qu’il méritait. Tengstedt s’est retrouvé à la conclusion d’un beau mouvement dans l’axe et a propulsé le ballon avec force au-delà de Vaessen : 1-1. C’était déjà le cinquième but de la saison pour Tengstedt, qui est ainsi l’actuel meilleur buteur de l’Eredivisie.

Cependant, Go Ahead ne s’est pas contenté d’un point. L’équipe a poussé à fond pour aller chercher le but de la victoire et a semblé le trouver par l’intermédiaire de Sigurdarson. L’attaquant avait le 2-1 au bout du pied, mais a poussé le ballon à côté du but vide, de manière inexplicable.

Les deux équipes ont donc dû se contenter d’un point. Go Ahead en gardera toutefois un goût amer, tandis que pour Groningue, il n’y avait tout simplement pas mieux à espérer.