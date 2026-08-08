Un rapport de police révèle : un homme voulait assassiner brutalement Lionel Messi pendant la Coupe du monde

Lionel Messi est le footballeur qui a le plus souvent été visé par des menaces de mort pendant la Coupe du monde 2026. C’est ce que révèle Marca après avoir consulté un vaste rapport de la police américaine sur la phase finale mondiale.

Le quotidien sportif espagnol évoque un rapport de la police américaine recensant toutes les menaces liées à la sécurité auxquelles le FBI comme l’IPCC ont été confrontés pendant la Coupe du monde remportée par l’Espagne.

Marca dévoile à cette occasion plusieurs détails hallucinants. Ainsi, un homme aurait menacé de prendre d’assaut le stade lors du match de groupe entre la Jordanie et l’Argentine, avec deux autres personnes, armés de bombes artisanales et d’un fusil AR-15.

Lors de cet appel téléphonique, Messi a été désigné comme cible spécifique. L’objectif était d’assassiner la superstar argentine.

Avant le duel entre l’Argentine et l’Égypte, ce sont des messages inquiétants qui avaient été retrouvés sur internet. « Je vais entrer dans l’Atlanta Stadium et faire exploser Messi avec quatre bombes attachées à mon corps », a écrit un suspect sur les réseaux sociaux.

Lors de cette même rencontre, des recherches de bombes ont effectivement été menées dans le stade. Celles-ci auraient été cachées dans certaines poubelles. Après une fouille approfondie du stade avec des chiens renifleurs, il s’est finalement avéré qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

Cristiano Ronaldo

Marca sait également que plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir menacé Cristiano Ronaldo. L’une d’elles a été interpellée après un signalement de la FIFA au FBI, lorsqu’un homme suspect a continué à poser des questions sur les détails de son lieu de séjour.

Deux jours plus tard, la police de Houston a retrouvé le même homme et l’a arrêté dans l’hôtel où séjournait la sélection portugaise. Une autre personne a été arrêtée à Toronto pour un incident similaire, après avoir tenté de monter dans un ascenseur avec Ronaldo, en affirmant qu’il voulait seulement prendre un selfie avec lui.

Arbitres

Les arbitres de la Coupe du monde ont eux aussi reçu de nombreuses menaces de mort. Le Français François Letexier a reçu plus de 6 000 messages de haine après avoir arbitré le match controversé entre l’Argentine et l’Égypte. Son domicile et sa famille en France ont ensuite bénéficié d’une sécurité renforcée.