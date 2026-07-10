Le Belge Hugo Broos, 74 ans, a annoncé qu’il quittait définitivement le banc des « Bafana Bafana » après avoir mené l’Afrique du Sud jusqu’aux seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une première historique.

Les Sud-Africains ont été éliminés sur un but encaissé face au Canada en huitièmes de finale, clôturant ainsi cinq années de collaboration avec le technicien belge, entré dans l’histoire comme le doyen des entraîneurs à disputer les phases à élimination directe (74 ans et 79 jours).

Le technicien belge a confirmé qu’il quittait le banc principal tout en laissant la porte ouverte à un rôle d’adjoint, de conseiller technique ou de recruteur, concluant ainsi une carrière riche de plusieurs décennies.

Au total, quinze sélectionneurs ont quitté leurs fonctions durant ce Mondial sur les 48 équipes engagées, soit près d’un tiers du plateau, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission ou de la fin d’un contrat.

Parmi les départs, on retrouve des noms prestigieux tels que Javier Aguirre (Mexique), Roberto Martínez (Portugal), Julian Nagelsmann (Allemagne), Ronald Koeman (Pays-Bas), Zlatko Dalić (Croatie), Marcelo Bielsa (Uruguay) et Hervé Renard (Tunisie). Un turnover significatif qui témoigne des pressions et des attentes colossales qui entourent le plus grand événement footballistique.