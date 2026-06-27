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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un quatuor inédit… L'Angleterre entre dans l'histoire de la Coupe du monde avec un événement exceptionnel

Panama vs Angleterre
Panama
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Quansah
M. Rashford
J. Bellingham
Panama
Angleterre
É.-U.

La rencontre face au Panama atteste d’un changement notable dans la mentalité des joueurs locaux.

L'équipe d'Angleterre a inscrit une première dans l'histoire de la Coupe du monde en dévoilant son onze de départ pour affronter le Panama lors de la dernière journée du groupe 12, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon Opta, le onze des « Trois Lions » alignait pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde quatre joueurs issus de clubs non anglais : Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelone) et Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Après avoir dominé la Croatie 4-2 lors de son entrée en lice, l’Angleterre a ensuite été freinée par un match nul 0-0 lors de la deuxième journée, mais elle occupe toujours la première place du groupe avec 4 points, à égalité avec les « Black Stars », tandis que la Croatie pointe à la troisième place avec 3 points, devant le Panama, toujours à zéro point.

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