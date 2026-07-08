Un quatuor égyptien et un duo marocain… « L'Équipe » passe en revue les surprises de la Coupe du monde 2026

Lors de la première journée de repos de la Coupe du monde 2026, mercredi, le journal français L’Équipe a désigné les joueurs ayant le plus surpris depuis le début de la compétition.

Le quotidien a établi un critère clair : mettre en lumière des joueurs peu connus du grand public, habituellement attentif aux championnats européens.

La liste comprend quatre Égyptiens, éliminés mardi en huitièmes par l’Argentine (3-2), ainsi que deux Marocains, qui défieront la France en quarts de finale jeudi.

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Voici la liste complète :

Gardiens

Le Norvégien Orjan Nyland a été salué pour ses performances remarquables, notamment face au Brésil et à la Côte d’Ivoire, où il a arrêté un penalty de Bruno Guimarães et contribué à la qualification historique de son équipe nationale.

La liste comprend également Fozinha (Cap-Vert), Mostafa Shobeir (Égypte), Eloy Rom (Curaçao) et Zion Suzuki (Japon).

En défense

Le latéral gauche cap-verdien Sidney Cabral, après son superbe but inscrit en huitièmes de finale face à l’Argentine, aux côtés du Belge Brandon Michel, auteur d’un niveau de jeu constant avec sa sélection, de l’Égyptien Yasser Ibrahim, décisif en défense et auteur d’un but contre l’Argentine, ainsi que du Paraguayen Matías Galarza, dont le jeu combatif et les passes décisives ont fait la différence.

D’autres joueurs ont également été cités : Alistair Johnston (Canada), Alex Freeman (États-Unis), Juan José Caseres (Paraguay), Nathaniel Brown (Allemagne), Tarik Maharmich (Bosnie-Herzégovine) et Harry Souttar (Australie).

Milieu de terrain

Le Belge Nicolas Raskin a été sélectionné pour ses performances exceptionnelles et ses deux passes décisives, aux côtés du Colombien Gustavo Puerta, qui s’est illustré au milieu de terrain de sa sélection nationale.

Félix Nmecha (Allemagne), Christ Inao Olay (Côte d’Ivoire), Malik Tillman (États-Unis), Pedro Viti (Équateur), Elliot Anderson (Angleterre) et Gilberto Mora (Mexique) complètent cette sélection.

Milieu offensif

L’Ivoirien Yan Diomandi s’est distingué par ses performances exceptionnelles, malgré l’élimination précoce de son équipe nationale, tandis que le Suisse Johan Manzambi s’est imposé en inscrivant deux buts face à la Bosnie-Herzégovine. De son côté, le Mexicain Julián Quionones a continué à briller en marquant quatre buts dans le tournoi.

La liste comprend également Brian Sipeenga (République démocratique du Congo), Ryan (Brésil), Imam Ashour et Haytham Hassan (Égypte), John Yeboah (Équateur), Martin Batorina (Croatie), Crisencio Somerville (Pays-Bas), Andreas Schildrop (Norvège) et Roberto Alvarado (Mexique).

L’attaque

L’avant-centre marocain Ismail Sibari a été désigné meilleure révélation à son poste : il a marqué dans tous les matchs de la phase de groupes et brillé dans une nouvelle position au sein de la sélection marocaine.

La liste comprenait également Deniz Undav (Allemagne), Sofiane Rahimi (Maroc), Nestor Iranconda (Australie) et Ilya Just (Nouvelle-Zélande).