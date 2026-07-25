Le site officiel de la Fédération internationale de football association (FIFA) a mis en lumière les 10 stars africaines les plus marquantes, qui ont brillé lors de la Coupe du monde 2026 et ont contribué à la remarquable performance des sélections du continent africain durant le tournoi.

La liste comprend le gardien chevronné Vozinha, qui a attiré tous les regards avec le Cap-Vert, aux côtés du duo ivoirien Yan Diomandé et Amad Diallo, après avoir mené les Éléphants au huitième de finale pour la première fois de leur histoire.

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La FIFAa également retenu le duo marocain Azzedine Ounahi et Ismaël Saibari, le premier ayant poursuivi ses performances éclatantes au milieu de terrain, tandis que le second est devenu le premier joueur africain à marquer dans tous les matchs de sa sélection lors de la phase de groupes, terminant le tournoi parmi les trois meilleurs buteurs africains.

La liste inclut également les Sénégalais Ismaïla Sarr, qui a terminé le tournoi meilleur buteur du continent avec 4 buts, et Pape Guèye après sa belle prestation face à l'Irak, aux côtés du gardien égyptien Mostafa Chobier, qui s'est distingué par ses arrêts décisifs, notamment un penalty de Lionel Messi en huitième de finale.

La liste comprend aussi Yoane Wissa, qui a conduit la République démocratique du Congo aux phases à élimination directe pour la première fois grâce à un doublé face à l'Ouzbékistan, ainsi que l'Algérien Ibrahim Maza, qui a dominé le classement des joueurs les plus performants en dribbles lors de la phase de groupes, après avoir réussi 12 dribbles, et a terminé le tournoi avec un total de 14 dribbles, l'un des chiffres les plus élevés du Mondial.