Le Barça a reçu un signal inquiétant avant le choc tant attendu face au Real Madrid lors du Clasico, après que son jeune défenseur Xavi Espart a ressenti des douleurs à la cheville durant le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, une rencontre qui a été le théâtre de sa belle prestation avant sa sortie à la 74e minute.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le remplacement d'Espart est intervenu en raison d'une gêne à la cheville, une mesure de précaution destinée à éviter l'aggravation de la blessure, dans un climat d'optimisme au sein du vestiaire catalan quant à sa possible disponibilité pour affronter le Real Madrid dimanche.

La sortie du joueur a suscité une certaine surprise, d'autant qu'il livrait une prestation remarquée face au Paris Saint-Germain, à un moment où le Barça était mené 2-1 mais imposait sa domination sur le jeu, conservant encore une chance de revenir au score.

Ce changement, selon le rapport, n'était pas lié au niveau d'Espart, mais est intervenu pour éviter de prendre un risque avec lui avant le Clasico, d'autant que le joueur a échangé quelques mots avec un membre du staff médical dès sa sortie du terrain.

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Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a fait l'éloge de Xavi Espart dans ses déclarations après le match face à Paris, déclarant : « Il a livré un match formidable, et ce qu'il propose à chaque fois qu'il joue est impressionnant. »

Une crise sur les deux côtés accroît l'inquiétude de Flick avant le Real Madrid

L'importance de la situation d'Espart s'accentue au vu du manque d'options défensives dont souffre le Barça, puisque l'absence d'Eric Garcia pour la prochaine rencontre est confirmée, tandis que de forts doutes planent sur la disponibilité de Jules Koundé, qui souffre d'une entorse à la cheville gauche et dont l'absence au match est probable.

À cela s'ajoute la confirmation de l'absence de Dani Olmo après sa blessure lors du match face au Paris Saint-Germain.

Et dans le cas où Espart ne pourrait pas prendre part à la rencontre face au Real Madrid, il ne resterait à l'entraîneur Hans Flick, selon le rapport, que João Cancelo et Alejandro Baldé pour occuper les deux postes de latéraux.

C'est Baldé qui était entré en remplacement d'Espart face au Paris Saint-Germain, mais il n'a pas disputé beaucoup de minutes de jeu cette saison, ce qui fait de la disponibilité d'Espart un facteur important dans les calculs de Flick avant le choc tant attendu.

Le Barça suit l'évolution de l'état de son jeune défenseur au cours des prochains jours, en espérant que ces douleurs ne soient qu'un problème passager qui ne le prive pas de disputer le Clasico, compte tenu de la sensibilité du match et de l'importance de la stabilité défensive face au Real Madrid.