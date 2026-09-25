À peine les supporters de Trabzonspor avaient-ils fini de célébrer la victoire historique et retentissante contre le rival Galatasaray, sur le score de quatre buts à zéro dans l'antre du Papara Park, qu'une nouvelle tempête a éclaté en dehors du rectangle vert, avec pour acteur principal la Fédération turque de football.









Le conseiller juridique de la Fédération turque de football a annoncé, selon le site turc « 61 saat », une large série de renvois devant le conseil de discipline du football professionnel (PFDK), sur fond des événements qui ont suivi le grand sommet.

Le dirigeant de Trabzonspor visé par une enquête

En tête de la liste des renvois figure le président du club de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, dont le renvoi devant la commission de discipline a été décidé sans mesure conservatoire, sur la base de l'article 38 du règlement disciplinaire du football.

Le renvoi de Doğan fait suite à des « déclarations visant à porter atteinte à la réputation du football » qu'il a livrées aux médias à l'issue du match, des propos qui ne semblent pas être passés inaperçus auprès de la Fédération de football.

Galatasaray paie le prix : un trio sur le banc des accusés

Galatasaray, la partie perdante de ce match sur le score de quatre buts à zéro, n'a pas été épargné par les sanctions, puisque les renvois ont également concerné trois membres du club, en plus du renvoi du club lui-même en tant qu'institution devant la commission de discipline, en vertu de l'article 53 du règlement, sur fond de « chants obscènes et injurieux » émanant de ses supporters au cours de la rencontre.

Buruk et Ogochukwu : des mesures conservatoires

Les décisions de la Fédération se sont étendues au staff technique et aux joueurs, l'entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, ayant été renvoyé devant la commission disciplinaire à titre de mesure conservatoire à compter du 20 septembre 2026, pour « comportement antisportif » lors du même match.

Il a également été décidé de renvoyer le joueur de l'équipe, Leslie Chimuanya Ogochukwu, devant cette même commission, à titre de mesure conservatoire également, à compter de la même date, pour « comportement illégal ».

Ainsi, la soirée du quatre buts à zéro historique à Trabzon s'est transformée d'une pure célébration footballistique en un dossier brûlant sur la table de la discipline, laissant présager de lourdes sanctions qui pourraient ébranler les fondations du football turc dans les jours à venir.







